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Волейбольні баталії

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 10:20

21.03.2021 року відбувся 1 тур Чемпіонату з волейболу Бахмацької територіальної громади серед чоловічих команд. Перша ліга.


У змаганнях бере участь 10 волейбольних колективів, а саме:


1. ВК «Стрільники», с.Стрільники
2. ВК «ЗЗСО#2», с.Бахмач
3. ВК «Совхоз», м.Бахмач
4. ВК «Рятівник», м.Бахмач
5. ВК «Ветерани», м.Бахмач
6. ВК «Поліція», м.Бахмач
7. ВК «Красилівка», с.Красилівка
8. ВК «Халимонове», с.Халимонове
9. ВК «ДЮСШ 2», м.Бахмач (тренер Соломський Ю.А.)
10. ВК «ДЮСШ», м.Бахмач (тренер Татаренко І. В.)


Результати туру:


1 гра - ВК «Рятівник» - ВК «Красилівка» 1 : 2
2 гра - ВК «Стрільники» - ВК «ДЮСШ» 0 : 2
3 гра - ВК «ДЮСШ 2» - ВК «ЗЗСО#2» 2 : 0
4 гра - ВК « Халимонове» - ВК «Совхоз» 0 : 2
5 гра - ВК « Ветерани» - ВК «Поліція» 2 : 0


27 березня у м.Короп відбудеться фінальна частина Чемпіонату Коропської громади. Чоловіки. Перша ліга.


Команди, які будуть боротися за чемпіонство:


Понорниця ЗОШ, «Деснянське», «Легенди», «Риботин», Короп ЗОШ, «Колос» Бахмач.


На жаль, змагання знову проходитимуть без глядачів. Але наша команда ВК «Колос» налаштована змагатися за медалі найвищого гатунку!


Сергій Ступак,
КУ «Спорт для всіх» Бахмацької міської ради

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