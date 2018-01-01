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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 11:33

27 березня у місті Бахмач будуть проводитися змагання з Армспорту.



Вагові категорії: 70, 80, 90+.



Місце проведення: Спортивний клуб «Бахмач-Бокс»



Адреса: Будинок культури, 2 поверх.



Зважування: 12:00

Початок змагань: 12:30



Запрошуємо всіх бажаючих.

Обов’язково: мати з собою змінне взуття.

Телефонуйте за номером: 068-070-28-13.