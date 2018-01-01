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Увага! змагання!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 11:33
27 березня у місті Бахмач будуть проводитися змагання з Армспорту.
Вагові категорії: 70, 80, 90+.
Місце проведення: Спортивний клуб «Бахмач-Бокс»
Адреса: Будинок культури, 2 поверх.
Зважування: 12:00
Початок змагань: 12:30
Запрошуємо всіх бажаючих.
Обов’язково: мати з собою змінне взуття.
Телефонуйте за номером: 068-070-28-13.
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