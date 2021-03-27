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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:00

14 марта. Одесса. Всеукраинский пробег 10 км «Вестник весны» (фото). Лучший результат среди ветеранов - первое место у нашего земляка Бориса Михайлова (22 общее при 170 участниках). ДМК благодарит за поддержку депутата Бахмачской ОТГ Владимира Примака.



27.03.21 г. Ровно. Чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу. Дмитрий Еременко (с. Писки) - 18 место среди младших юношей на 2000 метрах (из 56 участников).



Содействовал участию в состязаниях депутат областного совета Валерий Калоша.



P.S. 26 марта Бахмачский ДМК «Гармония» приглашает на Всеукраинский полумарафон (21.1км) «Шлях до Пісок».



Организаторы: ПСП «Пісківське» и Бахмачский городской совет. Подробности по тел. 098 842 35 80 (Борис Михайлов).