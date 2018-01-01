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Змагалися армреслери
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:26
27 березня, як і анонсував «Порадник», у м. Бахмач відбулися змагання з Армспорту серед прихильників цього виду спорту на теренах Бахмацької територіальної громади. Змагалося 22 спортсмени.
Боротьба проходила в 3 вагових категоріях. 70,80,90+
Категорія до 70 кг:
1 місте - Бойко Артем
2 місце - Семеренко Олексій
3 місце - Пилипенко Богдан
Категорія до 80 кг:
1 місце - Титух Вячеслав
2 місце - Рева Сергій
3 місце - Рябоконь Ярослав
Категорія 90+
1 місце - Сушко Дмитро
2 місце - Рябоконь Павло
3 місце - Іванько Сергій
Вітаємо чемпіонів! І хоча для багатьох це був дебют, але навіть він видався для когось золотим!
До речі, усе обійшлося без травм.
Велика подяка Бахмацькій міській раді за фінансування і Халачеву Атанасу за допомогу в проведенні змагань.
Разом будемо розвивати спорт і надалі!
Сергій СЕМЕРЕНКО
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