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Змагалися армреслери

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:26

27 березня, як і анонсував «Порадник», у м. Бахмач відбулися змагання з Армспорту серед прихильників цього виду спорту на теренах Бахмацької територіальної громади. Змагалося 22 спортсмени.


Боротьба проходила в 3 вагових категоріях. 70,80,90+

Категорія до 70 кг:
1 місте - Бойко Артем
2 місце - Семеренко Олексій
3 місце - Пилипенко Богдан


Категорія до 80 кг:
1 місце - Титух Вячеслав
2 місце - Рева Сергій
3 місце - Рябоконь Ярослав


Категорія 90+
1 місце - Сушко Дмитро
2 місце - Рябоконь Павло
3 місце - Іванько Сергій


Вітаємо чемпіонів! І хоча для багатьох це був дебют, але навіть він видався для когось золотим!


До речі, усе обійшлося без травм.


Велика подяка Бахмацькій міській раді за фінансування і Халачеву Атанасу за допомогу в проведенні змагань.


Разом будемо розвивати спорт і надалі!


Сергій СЕМЕРЕНКО

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