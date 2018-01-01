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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:26

27 березня, як і анонсував «Порадник», у м. Бахмач відбулися змагання з Армспорту серед прихильників цього виду спорту на теренах Бахмацької територіальної громади. Змагалося 22 спортсмени.



Боротьба проходила в 3 вагових категоріях. 70,80,90+

Категорія до 70 кг:

1 місте - Бойко Артем

2 місце - Семеренко Олексій

3 місце - Пилипенко Богдан



Категорія до 80 кг:

1 місце - Титух Вячеслав

2 місце - Рева Сергій

3 місце - Рябоконь Ярослав



Категорія 90+

1 місце - Сушко Дмитро

2 місце - Рябоконь Павло

3 місце - Іванько Сергій



Вітаємо чемпіонів! І хоча для багатьох це був дебют, але навіть він видався для когось золотим!



До речі, усе обійшлося без травм.



Велика подяка Бахмацькій міській раді за фінансування і Халачеву Атанасу за допомогу в проведенні змагань.



Разом будемо розвивати спорт і надалі!



Сергій СЕМЕРЕНКО