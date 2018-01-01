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Без поразок не буває перемог!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:53

27 березня відбулася традиційна товариська зустріч з хокею в місті Бровари між командами ХК «Ромни» та ХК «Бахмач».


Гру наша команда розпочала з двох швидких шайб, але команда ХК «Ромни» зібралися силами та відповіли двома результативними кидками. Потім команда з Ромнів вийшла вперед.


Усю гру наша команда була в якості назгоданяючої, але команда противників не залишила жодного шансу.


Остаточний рахунок матчу 11:8 на користь команди ХК «Ромни».


Наша команда вдячна Павлу Шимку за надану матеріальну допомогу. Також вдячні нашим вболівальникам - родині Сторубльових, які знайшли час підтримати нашу команду.
Матч-реванш відбудеться в місті Бровари найближчим часом. Запрошуємо вболівальників!


Микола Мицик,
голова Бахмацької ФСТ «Колос»

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