Останні публікації
- Без поразок не буває перемог!
- Змагалися армреслери
- ДМК «Гармония» - мартовские старты
- Важливо: графік вакцинації
- Репортаж со шприцом в вене...
- Шановні мешканці Бахмаччини!
- До уваги власникIв автотранспорту!
- Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області інформує
- Відзначили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення
- «Велике будівництво» крокує Чернігівщиною!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Без поразок не буває перемог!
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:53
27 березня відбулася традиційна товариська зустріч з хокею в місті Бровари між командами ХК «Ромни» та ХК «Бахмач».
Гру наша команда розпочала з двох швидких шайб, але команда ХК «Ромни» зібралися силами та відповіли двома результативними кидками. Потім команда з Ромнів вийшла вперед.
Усю гру наша команда була в якості назгоданяючої, але команда противників не залишила жодного шансу.
Остаточний рахунок матчу 11:8 на користь команди ХК «Ромни».
Наша команда вдячна Павлу Шимку за надану матеріальну допомогу. Також вдячні нашим вболівальникам - родині Сторубльових, які знайшли час підтримати нашу команду.
Матч-реванш відбудеться в місті Бровари найближчим часом. Запрошуємо вболівальників!
Микола Мицик,
голова Бахмацької ФСТ «Колос»
Детальніше...