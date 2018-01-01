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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 16:53

27 березня відбулася традиційна товариська зустріч з хокею в місті Бровари між командами ХК «Ромни» та ХК «Бахмач».



Гру наша команда розпочала з двох швидких шайб, але команда ХК «Ромни» зібралися силами та відповіли двома результативними кидками. Потім команда з Ромнів вийшла вперед.



Усю гру наша команда була в якості назгоданяючої, але команда противників не залишила жодного шансу.



Остаточний рахунок матчу 11:8 на користь команди ХК «Ромни».



Наша команда вдячна Павлу Шимку за надану матеріальну допомогу. Також вдячні нашим вболівальникам - родині Сторубльових, які знайшли час підтримати нашу команду.

Матч-реванш відбудеться в місті Бровари найближчим часом. Запрошуємо вболівальників!



Микола Мицик,

голова Бахмацької ФСТ «Колос»