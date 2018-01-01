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Маємо ціль на майбутнє
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 17:14
З 16 по 23 березня в м. Кривий Ріг проходив чемпіонат України з боксу серед юніорів 2005-2006 р.н. Метою змагань було відібрати кращих боксерів для участі в чемпіонаті Європи.
У складі збірної команди Чернігівської області на змагання вирушило двоє вихованців СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради (Халачев А.І.): ТЕРТИШНИЙ Андрій (в.к. 46 кг) та МИХАЙЛЕНКО Михайло (в.к. 60 кг).
Тертишний А. поступився супернику з Полтавської області у першому колі змагань, але потім провів два спаринги з представниками Черкаської та Чернівецької областей, які принесли безцінний досвід та продемонстрували всю майстерність Андрія.
Михайленко Михайло, провівши три поєдинки, посів 5 місце з 34 кращих боксерів України та виконав розряд «кандидат в майстри спорту України».
Маємо ціль на майбутнє потрапити на Чемпіонат Європи, тому після поверненнння додому зробимо аналіз помилок і будемо працювати далі!
Атанас Халачев
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