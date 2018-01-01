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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 15:09

Горжусь нашим земляком - своим одноклассником, другом детства Григорием Данько. Слежу за деятельностью Главного тренера сборной команды борцов Украины. В этом мне сильно помогает интернет. Известно, что компьютеры есть не у всех, а за телевизионными новостями не уследишь. Хотелось, чтобы «Порадник» регулярнее рассказывал о турнирах по борьбе, в которых участвует наш известный земляк.



Так, например, в составе сборной Украины на европейском лицензионном турнире в Будапеште, где боролись за лицензии на Олимпийские игры в Токио, был и воспитанник Григория Владимировича. Самый легкий (до 57 кг) Андрей Яценко оказался расторопнее многих соперников и порадовал страну и своего наставника бронзой.



Сейчас наши спортсмены-борцы готовятся к Чемпионату Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе, который состоится в Варшаве. До начала соревнований остается три недели. Пожелаем украинским борцам надёжной подготовки, а в дальнейшем ярких побед.



Станислав Диденко

На фото: воспитанник Григория Данька бронзовый призер Андрей Яценко