Останні публікації
- Очільник громади Павло Шимко: Маємо стати більш свідомими у ставленні до своїх домашніх улюбленців...
- Расказывайте чаще
- Світлої пам’яті Соколова Івана Георгійовича...
- Молюсь...
- Репортаж со шприцом в вене: Не лекарством единым
- Вишиванка - мова народу, що складалася віками
- Служба порятунку «101» інформує!
- Засідали бахмацькі депутати
- Податкові питання розглядались під час зустрічі з керівництвом Бахмацької громади
- На Бахмаччині вводяться в дію карантинні обмеження “червоного” рівня
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Расказывайте чаще
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 15:09
Горжусь нашим земляком - своим одноклассником, другом детства Григорием Данько. Слежу за деятельностью Главного тренера сборной команды борцов Украины. В этом мне сильно помогает интернет. Известно, что компьютеры есть не у всех, а за телевизионными новостями не уследишь. Хотелось, чтобы «Порадник» регулярнее рассказывал о турнирах по борьбе, в которых участвует наш известный земляк.
Так, например, в составе сборной Украины на европейском лицензионном турнире в Будапеште, где боролись за лицензии на Олимпийские игры в Токио, был и воспитанник Григория Владимировича. Самый легкий (до 57 кг) Андрей Яценко оказался расторопнее многих соперников и порадовал страну и своего наставника бронзой.
Сейчас наши спортсмены-борцы готовятся к Чемпионату Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе, который состоится в Варшаве. До начала соревнований остается три недели. Пожелаем украинским борцам надёжной подготовки, а в дальнейшем ярких побед.
Станислав Диденко
На фото: воспитанник Григория Данька бронзовый призер Андрей Яценко
Детальніше...