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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 04 травня 2021, 14:35

24 квітня в м. Бровари відбулась третя вирішальна зустріч з хокею між командами Х/К Бахмач та Х/К Ромни.



Нагадую: першу зустріч наша команда програла, другу - виграла.



Мабуть, з трьох ігор ця була найважчою для нашої команди. Кінцевий рахунок зустрічі 5:4 на нашу користь. Двічі відзначився голами Ігнатенко Юрій, тричі - Власенко Сергій.



Найкращим гравцем зустрічі визнали нашого голкіпера Олександра Гуревича.



Команда вдячна за матеріальну підтримку Соболєву Олексію Олександровичу, Іваненку Андрію Петровичу, Сторубльову Ярославу Миколайовичу та Слабченку Валерію Миколайовичу.



Висловлюємо велику подяку всім своїм вболівальникам, які завжди підтримують нашу команду.



Микола МИЦИК,

голова БРО ФСТ «Колос»