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Весна додає наснаги
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Вівторок, 04 травня 2021, 14:04
Сонячного дня квітня ДМК «Гармонія» провів відкрите тренування на мальовничому березі Сейму неподалік Батурина. Учасниками були ветерани та спортивна молодь з міст Батурин, Бахмач та сіл Піски, Курінь. Програмою передбачалося відпрацювання легкоатлетичних навиків та набуття туристичних знань у використанні мотузок, альпіністського спорядження і, обов’язково, приготування обіду в польових умовах на вогнищі. Зморені насиченою программою, але збадьорені чистим повітрям і дотиком до природи, поверталися до домівок з чудовим настроєм.
Учасники тренування вдячні за матеріальну підтримку колективу ПСП «Пісківське».
А через тиждень у Києві відбувся V міжнародний євромарафон у залік першості Балканських держав і відбору на Олімпійські ігри.
Змагання зібрали більше тисячі атлетів з 15 держав. Борис Михайлов подолав 42 км 195 метрів і зайняв ІІІ місце серед ветеранів. Участь у марафоні стала можливою за матеріальної підтримки міського голови П.М. Шимка.
Р.S. 26 червня 2021 року Бахмацький ДМК «Гармонія» проводить Всеукраїнський легкоатлетичний пробіг (21,095 км) «Шлях до Пісок». Для дітей - 1000 метрів. Деталі за тел: 050-180-19 60 Сергій, або тел: 098-842-3580 Борис.
Сергій Бородач
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