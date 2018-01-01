/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 09:32

В день поминовения усопших проведывал на погосте могилы родственников, близких, товарищей. Остановился возле памятника с надписью «Соболев Александр Борисович», промолвил про себя: «Упокой, Господи, душу раба твоего…» От молитвы отвлек детский голос.



- Мама, мама! Смотри, вот Соболев, на турнире которого мы играли…



- Да, сынок, это он. А у нас, в школе, Александр Борисович преподавал физкультуру. Его уроков ожидали с нетерпением, было весело и захватывающе. Он умел организовывать соревнования, разделив класс на команды, умел зажечь… Жаль, ушел рано…



Оказывается, футбольный турнир в честь памяти футболиста и директора спортивной школы Александра Соболева все-таки состоялся. Молодцы, а мы, почитатели футбола, засомневались – погода установилась совсем нелетная. Очевидно, постарели, известно, годы своё берут, а юным - все нипочем...



Похвально, что о наставнике юных любителей игры в кожаный мяч не забывают. Честь и хвала организаторам турнира, которые продолжают дело тренера, для которого футбол был самой яркой страницей его жизни, который свое увлечение прививал молодежи. В своей молодости сам он был игроком многоплановым, проявлял себя и в нападении, и в организации атак, но наиболее проявил себя в защите. Быстроногий, с отличной ориентацией на зеленом поле, всегда предвидел, где окажется мяч в следующее мгновение, туда и устремлялся. Вот эти навыки и стремился передать подрастающему поколению. Многое у него получилось. Та коллекция кубков, завоёванных в турнирах, красноречивое свидетельство его тренерского мастерства.



Да, Александра Борисовича не стало, но продолжают его дело соратники, в первую очередь, сыновья. Дай им, Бог, усердия и отцовской спортивной одержимости.



Борис Соловьев