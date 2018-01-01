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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 21 травня 2021, 10:00

Нещодавно в Черкасах проходив Чемпіонат України з бігу на 10 кілометрів. Наша землячка - вихованка ДМК «Гармонія» Євгенія Прокофьєва виборола друге місце серед жінок з результатом 32 хвилини 40 секунд, що дало можливість пройти відбір на Кубок Європи, який проводитиметься у Великій Британії. Женя підтвердила звання майстра спорту міжнародного класу, рекордсменки України з високими результатами. То ж побажаємо їй успішної підготовки та переможного фінішу у майбутніх змаганнях на Кубок Європи з бігу на 10 000 метрів, які відбудуться 5 червня у Бірмінгемі.



Сергій Пулінець



На знімку: першими, як часто бувало, спортсменку поздоровили Валерій Михайлов – тренер легкоатлетки і одноклубниця Дарія Михайлова.