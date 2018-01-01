Останні публікації
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
2 місце у Черкасах
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 21 травня 2021, 10:00
Нещодавно в Черкасах проходив Чемпіонат України з бігу на 10 кілометрів. Наша землячка - вихованка ДМК «Гармонія» Євгенія Прокофьєва виборола друге місце серед жінок з результатом 32 хвилини 40 секунд, що дало можливість пройти відбір на Кубок Європи, який проводитиметься у Великій Британії. Женя підтвердила звання майстра спорту міжнародного класу, рекордсменки України з високими результатами. То ж побажаємо їй успішної підготовки та переможного фінішу у майбутніх змаганнях на Кубок Європи з бігу на 10 000 метрів, які відбудуться 5 червня у Бірмінгемі.
Сергій Пулінець
На знімку: першими, як часто бувало, спортсменку поздоровили Валерій Михайлов – тренер легкоатлетки і одноклубниця Дарія Михайлова.
Детальніше...