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Кандидат у майстри спорту з боксу - бахмачанин

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 16:39

З 11 по 16 травня у м. Біла Церква проходив XXXVI всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам’яті Героя України, льотчика-космонавта Павла Поповича. У змаганнях узяли участь 154 найсильніших боксери України серед молоді 2003-2004 р.р.н. з 22 областей України та м. Києва.


Вихованець СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради ЖУЛА Вадим (тренер Халачев А.) зайняв ІІІ місце у ваговій категорії до 60 кг та виконав норматив «кандидат в майстри спорту України». Вітаємо спортсмена!!!


Черненький П.А.,
директор ДЮСШ Бахмацької міської ради

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