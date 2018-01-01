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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 10:00

Пробіг пам’яті героїв Чорнобиля проводився в Славутичі більше 30 разів. В останні роки наші земляки брали участь майже у всіх забігах. Цей старт особливий, не тому що в команді нашого району стартувало дев’ять легкоатлетів. Десятим членом нашого спортивного колективу став депутат облради, директор ПСП «Пісківське» Валерій Колоша. Він найщедріший спонсор спортивних заходів різних рівнів від сільських і районних до обласних і республіканських. Тому вирішили виступити з повною віддачею сил і присвятити наш успіх керівнику-меценату - Валерію Колоші.



Наша команда порадувала такими результатами. Бахмачанин Борис Михайлов стартував на пів марафоні, це 21.1 км. Серед ветеранів відстань здолав першим.



На результат наставника рівнявся учень з Пісок Дмитро Єременко, повертався з першим місцем на 5 км серед школярів. Його сестра Андріана на 5 км була третьою.



Командну скарбничку очок поповнив і автор, зайнявши ІІІ місце на 10-кілометровій дистанції серед ветеранів.



Поверталися з незабутніми враженнями, відвідавши пам’ятник ліквідаторам аваріїї на ЧАЕС і скульптуру янгола-охоронця Славутича. Вразили тамтешні Палац культури і стадіон.



Сергій Пулінець, м.Батурин