Останні публікації
- Вітаємо переможців! Бажаємо подальших перемог!
- XXXIІ старт у Славутичі
- Передплачуйте «Порадник» та вигравайте подарунки!
- «Авангард» У Авангарді
- Резервісти з Бахмацької громади - на військових навчаннях з тероборони
- Кандидат у майстри спорту з боксу - бахмачанин
- Долучилися до доброї справи
- Ветеранам пошана!
- Змагалися юні звитяжці
- Раскажу об автопарке
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Вітаємо переможців! Бажаємо подальших перемог!
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 10:38
15 травня 2021 р. на базі Бахмацького ЗЗСО І-Ш ст. №1 відбулися змагання з настільного тенісу з особистої першості серед юнаків та дівчат ЗЗСО Бахмацької міської ради.
За остаточними підсумками суддівських протоколів, в особистій першості переможцями стали:
Серед юнаків:
I місце - Кондратенко Даніїл - Бахмацький ЗЗСО І-Ш ст. №5
II місце - Трикоз Валентин - Бахмацький ЗЗСО І-Ш ст. №1
III місце - Кулініч Максим - Курінський ЗЗСО І-Ш ст.
Серед дівчат:
I місце - Хроленко Ольга - Бахмацький ЗЗСО І-Ш ст. №5
II місце - Тупа Каріна - Григорівський ЗЗСО І-Ш ст.
III місце - Рудько Дарина - Курінський ЗЗСО І-Ш ст.
Усі переможці змагань в особистій першості нагороджені грамотами відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, а також медалями та кубками відповідного гатунку.
13-14 травня 2021 р. в м. Чернігів відбувся командний чемпіонат Чернігівської області з легкої атлетики серед дорослих, юнаків та дівчат 2004-2005, 2006 р.н. і молодших.
ДЮСШ Бахмацької міської ради представляли 10 спортсменів Батуринського ЗЗСО.
Чемпіоном області в метанні списа серед юнаків став Саєвський Ілля. Срібною призеркою в метанні списа серед дівчат стала Дандель Марина. Бронзові нагороди вибороли Яременко Ірина та Башук Володимир. Бронзовим призером в метанні ядра став Яременко Єгор. Вітаємо з перемогою!
ДЮСШ Бахмацької міської ради
Детальніше...