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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 10:38

15 травня 2021 р. на базі Бахмацького ЗЗСО І-Ш ст. №1 відбулися змагання з настільного тенісу з особистої першості серед юнаків та дівчат ЗЗСО Бахмацької міської ради.



За остаточними підсумками суддівських протоколів, в особистій першості переможцями стали:



Серед юнаків:

I місце - Кондратенко Даніїл - Бахмацький ЗЗСО І-Ш ст. №5

II місце - Трикоз Валентин - Бахмацький ЗЗСО І-Ш ст. №1

III місце - Кулініч Максим - Курінський ЗЗСО І-Ш ст.



Серед дівчат:

I місце - Хроленко Ольга - Бахмацький ЗЗСО І-Ш ст. №5

II місце - Тупа Каріна - Григорівський ЗЗСО І-Ш ст.

III місце - Рудько Дарина - Курінський ЗЗСО І-Ш ст.

Усі переможці змагань в особистій першості нагороджені грамотами відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, а також медалями та кубками відповідного гатунку.

13-14 травня 2021 р. в м. Чернігів відбувся командний чемпіонат Чернігівської області з легкої атлетики серед дорослих, юнаків та дівчат 2004-2005, 2006 р.н. і молодших.



ДЮСШ Бахмацької міської ради представляли 10 спортсменів Батуринського ЗЗСО.



Чемпіоном області в метанні списа серед юнаків став Саєвський Ілля. Срібною призеркою в метанні списа серед дівчат стала Дандель Марина. Бронзові нагороди вибороли Яременко Ірина та Башук Володимир. Бронзовим призером в метанні ядра став Яременко Єгор. Вітаємо з перемогою!



ДЮСШ Бахмацької міської ради