/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 13:07

Місто Ніжин приймало в себе обласний турнір з боксу під девізом, винесеним у заголовок. Змагання проходили з 28 по 29 травня, на ніжинському міському стадіоні «Спартак». У них взяли участь боксери з Чернігівської та Київської областей.



Результат команди СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради:



ХОПТА Артем - І місце,

БАБИЧ Максим - І місце,

ГРИШКО Владислав - І місце,

ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце,

ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІ місце,

ЧМІЛЬ Андрій - ІІ місце,

КАРПЕНКО Захар – ІІІ місце.



Вітаємо хлопців з вдалим результатом!



П.А. Черненький,

директор ДЮСШ Бахмацької міської ради