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Головна Категорії статей Спортивна сторінка «Хто ти, майбутній олімпієць?»

«Хто ти, майбутній олімпієць?»

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 13:07

Місто Ніжин приймало в себе обласний турнір з боксу під девізом, винесеним у заголовок. Змагання проходили з 28 по 29 травня, на ніжинському міському стадіоні «Спартак». У них взяли участь боксери з Чернігівської та Київської областей.


Результат команди СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради:


ХОПТА Артем - І місце,
БАБИЧ Максим - І місце,
ГРИШКО Владислав - І місце,
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце,
ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІ місце,
ЧМІЛЬ Андрій - ІІ місце,
КАРПЕНКО Захар – ІІІ місце.


Вітаємо хлопців з вдалим результатом!


П.А. Черненький,
директор ДЮСШ Бахмацької міської ради

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