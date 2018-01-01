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«Хто ти, майбутній олімпієць?»
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 13:07
Місто Ніжин приймало в себе обласний турнір з боксу під девізом, винесеним у заголовок. Змагання проходили з 28 по 29 травня, на ніжинському міському стадіоні «Спартак». У них взяли участь боксери з Чернігівської та Київської областей.
Результат команди СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради:
ХОПТА Артем - І місце,
БАБИЧ Максим - І місце,
ГРИШКО Владислав - І місце,
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце,
ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІ місце,
ЧМІЛЬ Андрій - ІІ місце,
КАРПЕНКО Захар – ІІІ місце.
Вітаємо хлопців з вдалим результатом!
П.А. Черненький,
директор ДЮСШ Бахмацької міської ради
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