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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 16:08

Навіть у наші непрості часи інколи влада знаходить можливість приділити увагу розвитку масового спорту. Так, наші сусіди з Ніжина запросили команду ДМК «Гармонія» на пробні обласні змагання з легкої атлетики на оновленому після реставрації стадіоні. Подію приурочили до Дня захисту дітей. Нове покриття бігових доріжок порадувало не лише своїм виглядом, а й якістю.



- Насичена програма, біг від 60 до 800 метрів, дала можливість набути навичок змагань юним спортсменам. Ветерани ж випробували швидкісні якості на 800 метрах. Всі учасники нашої команди відзначились у своїх видах і завоювали почесні призові місця. Так серед ветеранів на 800 м перше місце - Сергій Пулінець з Батурина, друге - Борис Михайлов з Бахмача. Дмитро Єременко з Пісок - перший на 60 метрах з перешкодами і на 800 м.



Олександр Верещак з Бахмача - перший на 100- і 300-метровій дистанціях. Грета Машаріпова з Курені - третя на 300 метрах. Пісків’янка Андріана Єременко перемогла на 600 м і була другою на 60 м з перешкодами. Її землячка Катерина Бендяк виборола першість на 60 м з перешкодами і посіла друге місце на 600 м.



У змішаній естафеті 4х100 м наша команда зійшла на другу сходинку змагань, поступившись лише обласним чемпіонам - команді міста Ніжина.



Легкоатлети Бахмаччини вдячні за матеріальну допомогу щедрому спонсору - ПСП «Пісківське» і персонально В.П. Колоші за підтримку спортивного розвитку молоді. Турбота про юних дається взнаки, пісківська молодь усе частіше повертається зі змагань із спортивними трофеями.



До речі, цими вихідними у Конотопі вперше проводився Всеукраїнський легкоатлетичний пробіг. Погода забезпечила додаткові випробування учасникам, але задоволення від теплого прийому організаторів і зустрічі з друзями піднімали настрій. Так члени Батуринської групи здоров’я «18+» Ія Крупська та Сергій Пулінець взяли участь в забігу на 5 км.

Здоровий і активний спосіб життя - основне завдання, що наслідують любителі Скандинавської ходьби.



Сергій Пулінець



P.S. 26 червня 2021 року за підтримки ПСП «Пісківське» та міськради ОТГ м. Бахмач ДМК «Гармонія» вперше проводить півмарафон (21.095 км) «Шлях на Піски». Для дітей - старт на 1000 метрів. Реєстрація на сайті «Всепробеги», довідки за тел: Борис - 098 842 35 80, Сергій - 050 180 19 60.



До зустрічі на старті!