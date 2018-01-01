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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 16:30

Пожвавлення на підступах до міського стадіону привернуло увагу, завітав. Першим угледів викладача фізичної Бахмацького закладу загальної середньої освіти №5 Ю.Б.Іванька.



- Легкі на спомин, хотів телефонувати. Подивіться, як реставрували бігову доріжку, аж у самого виникло бажання пробігтися. А як розмітили доріжки, не сяк-так, гляньте, постаралися... Діти із подвійним бажанням виходять на старти, і бачу, отримують задоволення від змагань.



- Що тут відбувається? – цікавлюсь у Юрія Борисовича.



- Беремо участь у першості ДЮСШ Бахмацької міської ради з легкої атлетики.



- І хто ж відзначився на цих оновлених доріжках? –запитую у співрозмовника, чомусь переконаний, що поставлю наставника у тупик. Але помиляюсь.



- У нас таких ціла когорта. Першим згадаю капітана шкільної збірної з естафетного бігу Олександра Сторубльова. Це його останні старти у складі шкільної дружини, він – випускник, самі розумієте.



А от десятикласниці Ірині Цупко – нашій лідерці у легкоатлетичному триборстві така нагода ще випадатиме. А сьогодні вона відзначилася на коротких дистанціях, посівши ІІ місце.



Вдало виступили наші 9-класники. Першими були: Євгенія Ковтун на 400 метрах, Анастасія Ведмідь - на сотці, Михайло Маматкулов – у стрибках у довжину. У легкоатлетичному трибор’ї Владислав Ільченко посів ІІ місце.



Без оновленого бігового господарства, безумовно, результати були б скромнішими...



Після такої розмови був просто зобов’язаний назвати імена тих, хто підготував стадіон до змагань. Навіть вдалося їх сфотографувати. Це працівники стадіону: Олег Олійник, Василь Кадема, Віталій Шепель на чолі з Миколою Мициком.



Борис Бобришев



P.S. Уже пізніше дізнався, що на тій першості п’ята вийшла переможцем у всіх легкоатлетичних естафетах. Молодці!