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Навколо спортивних пристрастей
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 16:30
Пожвавлення на підступах до міського стадіону привернуло увагу, завітав. Першим угледів викладача фізичної Бахмацького закладу загальної середньої освіти №5 Ю.Б.Іванька.
- Легкі на спомин, хотів телефонувати. Подивіться, як реставрували бігову доріжку, аж у самого виникло бажання пробігтися. А як розмітили доріжки, не сяк-так, гляньте, постаралися... Діти із подвійним бажанням виходять на старти, і бачу, отримують задоволення від змагань.
- Що тут відбувається? – цікавлюсь у Юрія Борисовича.
- Беремо участь у першості ДЮСШ Бахмацької міської ради з легкої атлетики.
- І хто ж відзначився на цих оновлених доріжках? –запитую у співрозмовника, чомусь переконаний, що поставлю наставника у тупик. Але помиляюсь.
- У нас таких ціла когорта. Першим згадаю капітана шкільної збірної з естафетного бігу Олександра Сторубльова. Це його останні старти у складі шкільної дружини, він – випускник, самі розумієте.
А от десятикласниці Ірині Цупко – нашій лідерці у легкоатлетичному триборстві така нагода ще випадатиме. А сьогодні вона відзначилася на коротких дистанціях, посівши ІІ місце.
Вдало виступили наші 9-класники. Першими були: Євгенія Ковтун на 400 метрах, Анастасія Ведмідь - на сотці, Михайло Маматкулов – у стрибках у довжину. У легкоатлетичному трибор’ї Владислав Ільченко посів ІІ місце.
Без оновленого бігового господарства, безумовно, результати були б скромнішими...
Після такої розмови був просто зобов’язаний назвати імена тих, хто підготував стадіон до змагань. Навіть вдалося їх сфотографувати. Це працівники стадіону: Олег Олійник, Василь Кадема, Віталій Шепель на чолі з Миколою Мициком.
Борис Бобришев
P.S. Уже пізніше дізнався, що на тій першості п’ята вийшла переможцем у всіх легкоатлетичних естафетах. Молодці!
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