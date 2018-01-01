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Пам’яті колеги
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 11:02
Ще 10 червня відбувся традиційний міжобласний дитячий турнір з футболу пам’яті Олександра Соболева. В турнірі взяли участь 8 команд гравців 2012 року народження. Юні футболісти прибули з Шостки, Конотопа, Ніжина та Борзни.
На урочистому відкритті тренер дитячого футболу Володимир Петрович Стецюк розповів про Олександра Борисовича, нагадав, яким він був футболістом, тренером та просто Людиною, бо добре його знав, спілкуючись протягом багатьох років.
Команди розбили на дві групи. Дві кращі команди з груп виходили до півфіналу. У захоплюючій боротьбі до півфіналу пробились Бахмач, Ніжин, Борзна та команда «Шахтар” Конотоп.
Наші юні футболісти під керівництвом Антона Володимировича Волошина зійшлися з однолітками з Конотопа, яким, на жаль, поступилися з рахунком 4:0. В іншому півфіналі в цікавій боротьбі ніжинці програли борзнянцям - 3:6.
У грі за третє місце: Бахмач – Ніжин, наші юні футболісти перемогли з рахунком - 3:1.
У фіналі Конотоп «Шахтар» виборов першість, Борзна посіла друге місце.
Завершився турнір урочистою церемонією вручення нагород. Команди-переможниці отримали кубки, медалі та Почесні грамоти. Ще відзначили кращих гравців турніру.
Зазначу, що нагородження проводив Олексій Соболев, завдяки якому і відбувся цей турнір. Приємно, що син не забуває батькову справу, авторові приємно ще і тому, що з Олександром Борисовичем були колегами, коли кілька років працював під його керівництвом у ДЮСШ, гартуючи молодь.
Організатори вдячні всім командам, тренерам, батькам за участь у турнірі.
Cергій Іванько,
фахівець відділу „Спорт для всіх” Бахмацької ОТГ
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