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Змагалися достойно

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 11:33

Минулого четверга відбувся обласний чемпіонат з легкої атлетики. На стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові прибуло майже 400 спортсменів різних вікових груп. Спортивну честь Бахмаччини захищали вихованці ДЮСШ міської ради. До них доєдналися батуринські легкоатлети.


В естафеті 4 Х 100 метрів бахмачанки Анастасія Ведмідь, Ірина Цупко, Владислава Шурда та Євгенія Ковтун вибороли ІV місце. Настя до того ж підтвердила ІІІ спортивний розряд з бігу на 100 м.


Одним із забігів стала шведська естафета, яка складається з чотирьох дистанцій: 100 – 200 – 300 – 400 метрів. Тут наші бігунки знову затвердилися на ІV місці.


У юнаків результат на естафеті скромніший – V сходинка, та все ж призове місце,


Серед них Максим Гордієнко домігся ІІ спортивного розряду з бігу на 100 м.


Учасники пораділи за здобутки батуринців. Серед метальників списа у групі до 16 років відзначилися Ірина Яременко, Ілля Саєвський і Володимир Башук. Перша виборола звання чемпіонки області. Ілля показав найвищий результат, до речі, встановив новий рекорд Чернігівщини, метнувши спис за 61 метр. Володимир був другим. Їх ровесниця Єлизавета Лагойко піднялася на третю сходинку.


Їх подруга Марина Дандель – на І місці серед учасниць до 18 літ.


Не можу не згадати і про успіх Максима Шевченка, який впорався зі списом найкраще серед дорослих.


Всіх їх підготував досвідчений тренер Георгій Олегович Небощицький.

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