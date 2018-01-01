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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 12:00

Цими вихідними у Бахмачі змагалися за звання «Краще спортивне село громади», адже наразі стартувала перша комплексна спартакіада серед сільських спортивних команд Бахмацької територіальної громади. Учасники змагань виборювали першість із мініфутболу, волейболу, настільного тенісу, шахмат, дартсу, гирьового спорту та перетягування линви. Боротьба між 5 командами, які представляли села: Бахмач, Григорівку, Халимонове, Курінь та Стрільники – була впертою та напруженою.



Та все ж маємо такі результати особистого заліку:

Гирьовий спорт:

1 місце - Миколаєнко Владислав, с.Стрільники (неймовірний результат — 88 разів) та Беба Євген, с.Курінь

2 місце - Удовичко Віктор, с.Курінь та Савченко Іван, с.Григорівка

3 місце - Сушко Дмитро, с.Бахмач та Крилов Владислав, с.Бахмач



Шахи серед жінок :

1 місце - Пилипенко Наталія, с.Халимонове

2 місце - Руденко Аня, с.Бахмач

3 місце - Миколаєнко Людмила, с.Стрільники



Шахи серед чоловіків :

1 місце - Журавель Юрій, с.Халимонове

2 місце - Рудько Микола, с.Курінь

3 місце - Кошмал Микола, с.Стрільники



Настільний теніс серед чоловіків :

1 місце - Вовк Сергій, с.Курінь

2 місце - Демченко Владислав, с.Григорівка

3 місце - Сєрик Богдан, с.Стрільники



Настільний теніс серед жінок :

1 місце - Приходько Світлана, с.Григорівка

2 місце - Прилепко Тетяна, с.Бахмач

3 місце - Дзюба Віта, с.Стрільники



Дартс серед жінок :

1 місце - Приходько Світлана, с.Григорівка

2 місце - Рудько Дарина, с.Курінь

3 місце - Халимон Ірина, с.Халимонове



Дартс серед чоловіків :

1 місце - Башук Олег, с.Халимонове

2 місце - Плюта Юрій, с.Бахмач

3 місце - Вовк В’ячеслав, с.Курінь



Результати командних змагань:



Перетягування канату :

1 місце - с.Курінь

2 місце - с.Стрільники

3 місце - с.Григорівка



Мініфутбол :

1 місце - с.Курінь

2 місце - с.Халимонове

3 місце - с.Григорівка



Волейбол :

1 місце - с.Стрільники

2 місце - с.Курінь

3 місце - с.Халимонове

У загальнокомандному заліку спортсмени з с. Курінь вибороли перше місце. Друге місце зайняла команда з с. Халимонове, третє – команда з с. Стрільники.



Команди були відзначені грамотами, кубками, медалями та грошовими винагородами, які вручив міський голова Павло Шимко. До привітань учасників змагань долучилася начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Журба. Спартакіада організована КУ ”Спорт для всіх” за участі головного судді змагань - Ігоря Татаренка.



Вітаємо учасників змагань! Сподіваємося, що всі отримали заряд позитиву та масу гарних емоцій.