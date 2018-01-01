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Cкоро півмарафон «Шлях на Піски»

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 10:10

І знову наші сусіди з Ніжина радо приймали спортсменів і всіх бажаючих на оновленому стадіоні. У минулі вихідні на спортивній арені було гамірно, лунала музика, вирували спортивні суперечки і хвилювання вболівальників. Це відбувались змагання з годинного бігу для дорослих та п’ятнадцятихвилинного для дітей до 14 років. Команду ДМК «Гармонія» представляла молодь з сіл Піски та Курінь, а також ветерани з Бахмача і Батурина, які не здають позицій.


Про якість підготовки говорять результати. Так відзначились серед молоді Дмитро та Андріана Єременки - перші місця, Катя Бендяк - третя (всі пісків’яни), Грета Машаріпова (с.Курінь) виборола друге місце. Ветерани ж вибороли перше місце Борис Михайлов (м. Бахмач) та друге в категорії 60+ Сергій Пулінець (м.Батурин), Ія Крупська (м.Бахмач) стала срібною призеркою в своїй віковій категорії.


Усі участники спортивного дійства висловлють вдячність організаторам за чудове забезпечення спортсменів питною водою в цю спекотну пору. Особлива подяка за матеріальну підтримку ПСП «Пісківське».


P.S. Лише раховані дні відділяють нас від важливої спортивної події - перший півмарафон «Шлях на Піски». Беріть участь, вболівайте, підтримуйте здоровий спосіб життя! Чекаємо вас 26 червня 2021 року, старт о 8-00 від приміщення Бахмацької ОТГ. Довідки за тел. Борис - 098 842 35 80, Сергій - 050 180 19 60.


Сергій Пулінець

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