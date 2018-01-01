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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 02 липня 2021, 11:00

У півмарафонах брав участь кільканадцять разів, але минулий забіг був особливий, бо відбувався у рідних місцях, а ще хвилювався, бо виступав співорганізатором спортивного дійства. Тепер можу стверджувати, що наше свято спорту вдалося. Зважте, в Україні ще не відбувалися сільські півмарофони, і хоч це перший млинець, та не став грудкою. Це оцінка переважної більшості учасників. А до авторитету їх думки варто прислухатися, бо за їх спинами досвід європейських і світових чемпіонатів. Самі вони - призери багатьох змагань, нерідко і чемпіони, як наприклад, Сергій Кровлайдіс. Серьога – наш земляк, більше того, він – один із співзасновників ДМК «Гармонія». До речі, прибув на змагання із синочком – 9-річним Глібом. Юний стаєр теж виборов перше місце, правда, на коротшій дистанції.



Розповім про головних ініціаторів проведення півмарофону. Ідею проведення спортивного дійства належить директору ПСП „Пісківське” В.П.Колоші – засновнику Всеукраїнського фестивалю „Відродження села, його духовності і культури”. Кілька років те одухотворене поліське диво радувало нас своїми творчими фарбами – від поробок і сувенірів, від взуття, одягу та біжутерії, до власноруч виготовлених виробів - кераміки, різьблення по дереву, вишиванок, картин - до пісенних скарбів нашого краю. Непроханий COVID-19 зламав райдужні плани пісків’ян на 2020, недуг замахувався позбавити нас урочистості і цього літа. От і народився задум подарувати землякам інше свято – ним і став півмарофон «Шлях на Піски». Справедливо відзначити, що до народження спортивного дійства причетний і заступник директора ПСП Олег Расказов. Усе ж Валерія Петровича залишаю на передньому плані, бо саме він – не лише генеральний спонсор, а і натхненник свята. Адже призами, іменними сувенірами спортивної події - першого півмарафону «Шлях на Піски» учасників забезпечили на європейському рівні, це відзначали ті, хто побував на змаганях у тих країнах.



Ще співзасновником свята виступила Бахмацька міська рада. За підтримки нардепа Анатолія Гунька, Геннадія Плигуна, Олександра Олефіренка, РБК, ДАІ, швидкої медичної допомоги.

Технічний бік справи поклали на знавця, ерудита, доку у спорті Бориса Михайлова. Саме він спланував проведення всіх заходів, передбачив усі нюанси від самого забігу, до підбиття підсумків, яке стало окрасою свята. Бо, крім нагородження переможчів, відбулось вручення пакетів учасників пробігу. Більшість нагород, відзнак і призів вручав голова Бахмацької ОТГ Павло Шимко, який стійко тримався впродовж свята від першої миті до останньої, від старту до фінішу, і на офіційній частині.



Спека, яка панувала над Україною на передодні, не завадила справжнім спортсменам узяти участь у забігові. Їх не зупинили 35 градусів, до фінішу прийшли всі, навіть 78-річний Олександр Ніщук, киянин, до речі, двічі призер чемпіонату Світу.



Ще один ветеран спорту, 84-літній Іван Пата з м.Шостки, продемонстрував силу духу, здолавши 1-кілометрову дистанцію.



З найвіддаленіших міст прибули Бабенко Олена та Василюк Володимир (із Запоріжжя та Івано-Франківська відповідно).



Переможці в абсолюті - Кровлайдіс Сергій, Капуста Юлія (м.Суми, майстер спорту, чемпіонка Європи).



У полумарафоні стартувало 40 учасників, на 1000 метрів 30 легкоатлетів. Старшого вже згадував - 84 роки. Молодший - Кровлайдіс Гліб - 9 років.



Кращі результати у земляків: на 21 км - Пулінець Сергій - ІІІ місце. на 1000 м: юнаки - Єременко Дмитро - перше місце (с.Піски) Юречко Ростислав - ІІ місце (с.Курінь).



Серед дівчат - Єременко Андріана друге місце (с.Піски), Бендяк Катерина - ІІІ місце (с.Піски). Серед жінок- Крупська Ія - ІІ місце (м.Бахмач).



Зазначу, у ДМК «Гармонія» переймаються майбутнім поколінням клубу. Ми виховуємо завтрашніх наших послідовників. Саме для наймолодших і організували змагання на 1-кілометровій дистанції. Символічно, що відбувалося це поруч із Співочим полем, яке сумує за всіма нами.

Супер-призом безпрограшної лотереї оголосили пляшку шампаського. Багато хто горів бажаням виграти саме цей напій, виготовлений у французькій провінції Шампань, що стало відомим із кольорової етикетки. Автор вбачив у цьому символізм. Коли суднобудівники відправляють у море своє дітище, за звичаєм розбивають пляшку шипучого напою об корабель. Щасливчик пісківської лотереї відкоркує з друзями по команді ігристий продукт із далекої Франціїї, освятивши півмарафон «Шлях на Піски» на щасливе „плавання” у бурхливих хвилях спортивних баталій. Тож нехай наш «Шлях на Піски» пливе через роки.



Сергій Пулінець



На знімку зверху: на фініші Сергій Кровлайдіс.

У центрі: Біг з „перешкодами” - група лідерів долає шляхопровід.

Знизу: Загальне фото на згадку про перший півмарафон «Шлях на Піски»