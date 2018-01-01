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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 16:08

В cпорте серьезно участвую несколько лет, потому некоторый опыт накопился. Имеется он и в беге на виносливость, где стартовала неоднократно и могу сравнить наш «Шлях на Піски» с трассой в Киеве, Славутиче, Боярке и других городах. Скажу, что песковской полумарафон не только не менее организован, а в материальном обеспечении даже превосходил своих „конкурентов”. Спасибо за это организаторам и спонсорам.



В первую очередь хочется поблагодарить директора ПСП „Пісківське” В.П.Колошу. Ведь, по-сути, это сельский полумарафон. Кстати, первый таковой на Украине. Приятно было созерцать, как удивлялись участники количеству и качеству медалей, сувенирам с логотипом спортивного мероприятия, именным призам. А как щедро и продуманно были обеспечены водой и питанием. Особенно впечатлил казацкий кулеш, ведь многие отведали это кушанье впервые. А как не аплодировать казацкому атаману за уместную популяризацию казацкой кухни. Все расходы на упомянутое взял на себя Валерий Петрович.



Очень уместной оказалась поддержка народного депутата Анатолия Гунько, Наш избранник при каждом удобном случае содействует спортивным мероприятиям и всему, что касается здорового образа жизни. Выделенных Анатолием Григорьевичем средств оказалось достаточно, чтобы премировать даже те группы участников, которые обычно остаются «в тени».



Соучредителем праздника выступил Бахмацкий городской совет. Не удивительно, что его представлял председатель Бахмацкой ОТГ Павел Шимко, который стоически присутствовал в течение праздника от первого мгновения до последнего, от старта до финиша. А импровизация во время вручения наград раскрепощала аудиторию, делала нас роднее. Говорят, у Павла Николаевича легкая рука, данные им старты всегда удачные. А еще, как всегда, был щедр а финансирование праздника бега.



Спасибо за подспорье коллективу городского Дома культуры, за сотрудничество полиции, обеспечившей безопасность спортсменов на трассе. Так же благодарны медицинской службе, беспокоившейся о самочувствии марафонцев - ведь участвовали представители разных возрастных групп, а зной в тот день царил редкостный.



Благодетель Геннадий Плыгун проявил щедрость, как бывало и раньше. Теперь порадовал спортивной одеждой и экипировкой на все случаи спортивной жизни.



Предприниматель Александр Олефиренко предоставил бегунам отличную баню, оздоровительный эффект почувствовали сразу же. Вместе с тем продемонстрировали – и бахмачане могут.



Главным вдохновителем спортивного праздника, как понимаю, был корифей легкой атлетики Борис Михайлов. Это он со своими юными помощниками выполнил разметку всей 21-километровой трассы. Да так мастерски исполнили, что заметили даже зубры марафона – представители из столицы и областных центров. Не скрою, даже мне было приятно, слышать о европейском уровне песковского сельского полумарафона.



Да и не могло быть иначе – старались все, например, бывшая воспитанница ДМК «Гармония» Ася Примак, которая живет в Киеве откликнулась на приглашение и прибыла в родной город. Ее визиту были очень рады, она опытный судья по легкой атлетике.



Оглядываясь на проделанную земляками работу, могу утверждать, что наш праздник спорта удался.



Ия Крупская,

город Батурин