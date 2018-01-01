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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 12:10

Цими вихідними вже ІV Петропавлівський півмарафон радо приймав учасників з усіх куточків України. Середина літа, спека, та бігову спільноту не зупинити. Більше 500 спортсменів зібрались на легендарному автодромі «Чайка». Команда ДМК «Гармонія», по традиції, узяла активну участь і заявила про серйозні наміри що до призових місць.



Вдалими виступами останнім часом радують Андріана і Дмитро Єременки з с. Піски. При напруженій боротьбі на 3-кілометровій трасі вони вибороли перші місця, а Грета Машаріпова (с. Курінь) фінішувала другою. Витримку, волю в спортивній боротьбі, розрахунок сил продемонструвала Катерина Бендяк (с. Піски).



Ія Крупська (м. Бахмач) змагалась на 4,5 кілометрах Скандинавської ходьби, і на фініші була третьою. А на долю ветеранів Бориса Михайлова та Сергія Пулінця випали справжні випробування спекою і кілометрами, та вони успішно подолали півмарафон, 21 км, при 30 градусах, під палючим сонцем.



Традиційно, матеріальну допомогу надав депутат областної ради Валерій Петрович Колоша. Команда ДМК «Гармонія» вдячна меценату за підтримку спортивних традицій нашого краю.



Цими днями також відзначилась ще одна наша одноклубниця, перший номер олімпійської команди України, Женя Прокоф’єва. Вона на міжнародних змаганнях в Бішкеку (Узбекистан) перемогла в півмарафоні (21,095 км), подолалавши відстань за 1 годину 13 хвилин. Вітаємо Женю з перемогою і бажаємо вдалого виступу на Олімпіаді в Токіо.



Сергій Бородач

P.S. 21 серпня 2021 року проводиться традиційний, ось уже ХХХІІІ, Всеукраїнський легкоатлетичний пробіг вулицями м.Бахмач, «Бахмацьке свято бігу». Чекаємо на гостей, місцевих спортсменів і всіх небайдужих до здорового способу життя. Старт о 12-00. Дистанції 500, 3000, 6000 метрів. Реєстрація на сайті «Всіпробіги». Довідки за тел. 098 842 35 80 - Борис, 050 180 19 60 - Сергій.