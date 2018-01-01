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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 10:09

А ви знали, що для хороших результатів на змаганнях потрібно не лише тренуватись, правильно харчуватись, а ще й повноцінно відпочивати. Адже швидкість відновлення організму після навантажень - важлива складова в житті спортсмена. От і вирушила команда ДМК «Гармонія» в дводенний похід, правильно, на Сейм в гостини до знавця спортивного туризму Сергія Пулінця.


У ці спекотні дні береги ріки заполонили відпочивальники, що прагнуть знайти прохолоду в тіні, у воді, тому табір розмістили на мальовничій галявині подалі від «цивілізації». Намети, вогнище, ріка, а ще приготування їжі своїми руками в польових умовах, ночівля під спів пташок.


Тренування все ж були. Бігова екскурсія по околицях Батурина з зупинками біля пам`ятника «П’ятнадцять зірок», палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Цікава відбулась зустріч із членами археологічної експедиції, що кожен рік приїздять на пошуки артифактів минулих століть. Діти мали можливість потримати уламки посуду ХІІІ століття. А в прохолодному затишку дерев розтягнуті мотузки чекали на спритних та сильних. Перевіряли знання туристичної техніки в змаганнях всі бажаючі до вечора, і лише вечеря змусила завершити спортивні суперечки.


Наступний день почався відкритим тренуваням на Кочубейських пагорбах. Тут були і музичні привітання від Ії Крупської (Батуринська група любителів Скандинавської ходьби), зустріч із гостями з Чернігова і самі змагання в тіні вікових лип та дубів парку. А на завершення відпочинку лишилось найцікавіше – десятиметровий вертикальний та сорокаметровий похилий спуски по мотузках. Навіть найменші сміливо дивились вниз і з захватом спускались донизу.


Вечір зустріли змореними, але загорілими, задоволеними і щиро вдячними Валерію Петровичу Колоші за надану допомогу транспортом та продуктами. Козацький отаман завжди підтримує заходи, які гартують.


За цікаву і насичену програму відпочинку вельми дякуємо Борису Михайлову, Геннадію Плигуну та Сергію Пулінцю. Переконалися, гарно відпочивати можливо не лише на морях та за кордоном. Наші рідні ліси, ріка, луки - чудові ! Бережіть їх ! Нам і нашим дітям тут жити !


Сергій Бородач

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