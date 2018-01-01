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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 06 серпня 2021, 09:08

Об’єктом публікацій у «Пораднику» ДМК «Гармонія» бував неодноразово, якось Клуб назвали полігоном підготовки майстрів спорту, або кузнею спортивних лідерів. Якщо застосувати технічний термін КПД до роботи «Гармонії», то показник корисної дії виявиться високим. І це при тому, що у Клубі лише один професійний тренер. Та як стверджує російське прислів’я: «Мал золотник, да дорог». До речі, як виявляється, тренер Борис Михайлов працює на громадських засадах, за свою працю не отримує ні копієчки. Та і сам дитячо-молодіжний Клуб – організація не бюджетна, на її утримання не витрачається жодної гривні державних коштів. Створили її ентузіасти-однодумці - прихильники здорового способу життя для пропаганди якраз цих засад.



Принцип роботи Клубу – залучення до спорту всіх категорій населення від дітей до ветеранів. Борис Валерійович зумів так налагодити роботу, що і ветерани неодноразово ставали переможцями легкоатлетичних чемпіонатів України. Про молодь розмова окрема. Тут виховані майстри спорту, серед яких легкоатлет Сергій Кровлайдіс, баскетболіст Руслан Фурса, а призерів змагань різних рівнів не злічити. Показовий факт, минулий рік Михайлов викладав фізичну культуру у Пісківській школі. Викладає предмет лише у 40 учнів – вибір обмежений, але талановитий тренер зумів навіть з цих сорока школярів визначити здатних на високі результати у спорті. Диво, тут з’явилися призери легкоатлетичних змагань не лише області, а навіть республіки. Помітно, що спорт і фізкультура набули у сільській школі інших якостей.



Саме Михайлов започаткував низку змагань міжобласного рівня з баскетболу, популяризував вуличний баскетбол. Це були масові заходи із значною кількістю учасників. А про Всеукраїнський легкоатлетичний пробіг вулицями нашого міста «Бахмацьке свято бігу» що і говорити. Через два тижні воно відбудеться уже ХХХІІІ раз.



Чому захотів розповісти про Бориса Михайлова і його дітище - ДМК «Гармонія» саме зараз? Тим, хто ще сумнівається у високому професіоналізмі бахмацького тренера, дарую приємну новину: дві його вихованки – майстри спорту міжнародного класу з легкої атлетики Євгенія Прокофьєва і Дарія Михайлова відібрані на Олімпійські Ігри у Токіо. Відразу дві з нашого провінційного містечка і у Японію! Побажаємо нашим землячкам перемог у марафоні, нехай прославляють нашу державу і древній Бахмач. Нехай ще раз підтвердять високий клас тренера Михайлова, хоча вони це зробили і без медалей.



Побіжать подруги і суперниці 7 серпня. Побажаємо ж їм удачі!

Борис Бобришев

P.S. 21 серпня 2021 року проводиться традиційний ось уже ХХХІІІ Всеукраїнський легкоатлетичний пробіг вулицями м. Бахмача «Бахмацьке свято бігу». Чекаємо на гостей та місцевих спортсменів і всіх не байдужих до здорового способу життя.



Старт о 12-00. Дистанції 500, 3000, 6000 метрів. Реєстрація на сайті «Всіпробіги». Увага! Реєстрація школярів завчасно не в день змагань - довідки за тел. 098 842 35 80 - Борис, 050 180 19 60 - Сергій.