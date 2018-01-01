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Спорт через літа

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 13 серпня 2021, 11:40

Минулого року редакція районної газети „Порадник” активно висвітлювала знакову подію у масштабах району – 100-ліття заснування Бахмацького ордена Леніна бурякорадгоспу. Читачі передавали до газети, або до офісу СТОВ „Надія” фотографії, спогади, вирізки публікацій минулих літ, де розповідалося про будні і свята підприємства-ювіляра. Більшість матеріалів стосувалися економічного боку діяльності підприємства – врожайність буряків і зернових, вал надоїв і приріст живої ваги тварин на відгодівлі, зорані, засіяні, зібрані гектари. Траплялося серед надісланого почитати про культурне і спортивне життя радгоспівців.


Нещодавно на змаганнях з паркового волейболу відзначилася команда з промовистою назвою «Совхоз». Від гравців дізнався, що у більшості діди-прадіди захоплювалися спортом, любили вправи зі штангою і гирями, захоплювалися легкою атлетикою, захищали честь радгоспу на футбольних полях. Виявляється, зерна спортивної наснаги, посіяні ще десятиліття тому, поростають донині.


На знімку: капитан команди Олександр Мойсєєв, Андрій Фоменко, Олександр Пасюра, Сергій Ротару, Валентин Трикоз.


Борис Бобришев
Фото автора.

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