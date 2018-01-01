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Неповторне спортивне видовище

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:38

Ось уже тридцять третій раз Бахмач відзначив Свято бігу. З далекого 1988 року, з приїздом в місто молодого тренера Бориса Михайлова, Пробіг розпочав свою історію. Всіх успіхів, перемог і не пригадати, та сьогоднішні досягнення ДМК «Гармонія» вагомі. Нинішнє свято - цьому свідок. Лише погляньте на учасників: географія - від Львова до Сіверодонецька, по досвіду - від початківця в легкій атлетиці до майстрів спорту міжнародного класу. Серпневого дня 220 учасників зібрались помірятись силами та випробувати себе на 6-ти, 3-кілометрових трасах, а юні - на 500-метровій.


Ще раз повертаюсь в уяві до спортивного дійства. Ось на старті пліч-о-пліч стоять призери чемпіонатів Світу і Європи, майстри спорту і учасниці Олімпійських ігор в Токіо. Сивочолих ветеранів презентував Іван Пата із Шостки 1937 року народження, а наймолодшими учасниками стали Михайлова Даша (Данилівна, не плутайте з Борисівною) та Кровлайдіс Настя. Вони у 2019-му році лише народились, і в них всі перемоги ще попереду.


Перемогу ж на 6-ти кілометрах святкував МС, призер чемпіонату Європи Павло Олійник зі Сновська. Він ще школярем в 2005 році вперше стартував в Бахмачі. Серед жінок найспритнішою була наша землячка, майстер спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігр Даша Михайлова.


Рівняючись на чемпіонку, показали кращі результати на 3-ох км Єременко Андріана - друге місце (с. Піски) та Будник Данило став першим на 500-метрівці. Переможці отримали призи і грошові премії.


Також преміювали солодощами команду, що привезла найбільшу кількість учасників. Нею стали наші сусіди з Конотопа.

А закінчувалось свято словами вдячності учасників організаторам - Бахмацькій міськраді та ДМК «Гармонія», спонсорам, що забезпечили призами , солодощами, смачними салатами, варениками, кулішем та парилкою. А спонсорами свята були: ПСП «Пісківське», Геннадій Плигун, «Агродім», народний депутат Анатолій Гунько, депутат міськради В. Примак, Павло Шимко, депутат обласної ради Валерій Колоша, магазин «Кароліна», Даша Михайлова, Сергій Кровлайдіс, Євгенія Прокофьєва, Олег Ільченко; призи олімпійцям - Даші Михайловій і Євгенії Прокофьєвій (тренер Борис Михайлов) - від В. Колоші і А. Гунька, чай - від магазину «Кароліна», обід учасникам - від В.Примака і П.Шимка.


Щирі слова вдячності і групі здоров’я, котрі завжди допомагають в проведенні змагань.


З досвіду учасника пробігів різних рівнів, скажу впевнено - таких змагань не лишилось в Україні. Сказав би, що це були не легкоатлетичні змагання, а спортивний спектакль, вистава, у якій знайшлося місце не лише для стартів і фінішів, а й для вікторини, лотереї, для особистих знайомств і розваг.


Чудова організація, спонсорська підтримка, а головне, радість і вдячність в очах учасників від малечі до посивілих ветеранів – стимул для продовження подібних заходів.


То ж здоров`я та подальших успіхів в ваших добрих справах!


Сергій Пулінець


P.S. Ще раз хочу сказати добре слово на адресу міського голови Павла Шимка, який був на святі від першого старту і до останнього моменту дійства.


Добрий приклад надає і наш новий щедрий спонсор керівник ТОВ «СП «АГРОДІМ» Олександр Рубан, який не лише сприяв проведенню спортивного заходу матеріально, а підтримав легкоатлетів своєю присутністю і особистим врученням винагород переможцям.

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