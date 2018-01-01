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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Четвер, 02 вересня 2021, 10:20

Дитячо-молодіжному клубу «Гармонія» 20 років. Багато це чи мало? А судять по результатах діяльності, по досягненнях. Юність багатьох бахмачан пов’язана з клубом. Хай не всі досягли висот у спорті, але урок загартування волі, сили духу, наполегливості запам’ятали на все життя. Не лише одними тренуваннями наповнене життя клубівців. Ще й організовані поїздки на змагання, проведення чудових свят бігу в своєму місті, туристичні подорожі рідним краєм та Україною, баскетбольні турніри. Про високу популярність клубу говорить географія учасників та їх рівень досягнень. То ж і наші земляки не «пасуть останніх». В Європі і в США, Азії, Китаї і Японії - скрізь ступала нога наших атлетів. Майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу - і при високих званнях вони пам’ятають першого тренера і клуб, що відкрив двері до перемог. Останнє «Свято бігу» засвідчило важливу спадковість поколінь - вже внуки приймають естафету і продовжують історію клубу.



На запитання: «Що таке для вас ДМК «Гармонія?» - так відповіли наші гості, чиє життя так чи інакше пов’язане з клубом.



Майстер спорту Сергій Кровлайдіс: «Це дітище Бориса Михайлова, він його рушійна сила, натхненник. Це кузня легкоатлетів високого рівня. Це реалізація його професійних навиків і знань, як тренера».



Майстер спорту міжнародного класу Даша Михайлова: «Це те, з чого все починалось, починалась дорога до високих звань, рекордів. Це щасливе моє дитинство і не лише моє…»

Мер міста Бахмач Павло Шимко: « Найперша думка про його організатора - Бориса Михайлова. Він робить вагомий внесок в культурне життя міста: легкоатлетичні змагання - «Бахмацьке свято бігу», півмарафон «Шлях до Пісок», пробіг «Пам’ять» з Пісок до Батурина, змагання із стрітболу. А яких вершин досягли його вихованці: Женя Прокофьєва, Даша Михайлова, Сергій Кровлайдіс, Руслан Фурса. І важливо, що вже внуки підтримують прапор клубу».



Позаштатний кореспондент районної газети Борис Бобришев: «Це пристановище завзятих спортсменів, кузня майстрів спорту, епіцентр популяризації здорового способу життя».

Голова ДМК «Гармонія», тренер Борис Михайлов: «Це офіційна організація, що дає можливість не лише вільно спілкуватись з органами державної влади і з потенційними спонсорами. Ми залучаємо до спорту всі версти населення – від малечі до сивочолих ветеранів».



Ювілей клубу провели на природі, виїхали на берег Сейму. На вогнищі приготували духмяний чай з лугових трав, чудова погода порадувала теплом. Дітлахи насолоджувались купанням, а дорослі згадували, ділились спогадами та планами на майбутнє.



То ж побажаємо клубу довгого спортивного життя, його керівнику - здоров’я, натхнення, нових цікавих задумок, талановитих учнів, а всім не байдужим - здорового способу життя і гідно підтримувати добрі традиції клубу.



Сергій Пулінець