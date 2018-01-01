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Стартуємо і перемагаємо!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:52
Осінь - переддень завершення літнього періоду легкоатлетичного життя спортсменів. Тому мої одноклубники ДМК «Гармонія» використовують з користю кожний сухий осінній день. Минулої суботи, 11 вересня, у Ніжині відбулися обласні змагання з легкої атлетики, присвячені Дню фізкультури і спорту.
Моїм землякам є чим похвалитися. Перші місця на 800-метровій дистанції вибороли Дмитро Єременко та Артем Орел (кожен у своїй віковій групі).
На другу сходинку піднялися Андріана Єременко - 800 метрів, Олександр Верещак -100 метрів.
Треті місця дісталися Греті Машаріповій , Каті Бендяк – обидві 800 метрів, Олександру Верещаку - 300 метрів.
У змаганнях брали участь більше двох сотень перспективних легкоатлетів. Наприклад, навіть чернігівці такої честі не були удостоєні. З наших восьми учасників шестеро завоювали медалі.
До речі, постійний спонсор ДМК «Гармонія», депутат обласної ради Валерій Колоша надав кошти для преміювання переможців.
Розкрию наш маленький (а, може, вагомий) секрет. На успіх окрилював приклад нашої одноклубниці - учасниці Олімпійських ігор Дарії Михайлової, яка майже напередодні у Чемпіонаті Франції виборола друге місце на дистанції 10 км.
Виходить, осінь легкій атлетиці - не завада: стартуємо і перемагаємо.
Сергій Пулінець
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