Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Приєднуйтесь!

Приєднуйтесь!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:04

Вихідними днями відбулися змагання з легкої атлетики вулицями Києва в залік чемпіонату України. Ця траса півмарафону серед бігунів вважається важкою. Затяжні підйоми, на мостах через Дніпро завжди на заваді вітер. А цього разу ще і дощова погода додала чимало випробувань. Але чим складніші умови змагань, тим вагоміша перемога. То ж наші земляки, члени ДМК «Гармонія», показали справжній бійцівський характер.


Серед жінок святкували перемогу відразу дві наші одноклубниці. Женя Прокофьєва впевнено фінішувала першою, а Даша Михайлова - другою (обидві майстри спорту міжнародного класу). Своїх вихованок підтримав і Борис Михайлов, посівши четверте місце в своїй віковій групі. А через кілька годин ще два члени ДМК стартували в інших змаганнях - «ІІІ Кубок Гетьмана» зі Скандинавської ходьби.


У такий спосіб Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана відзначив 115 річницю свого заснування. В напруженій суперечці на 4-кілометровій трасі Ія Крупська посіла сьоме місце, а Сергій Пулінець (або автор цих рядків) виборов друге місце в абсолюті та переміг в своїй віковій групі.


Скандинавська ходьба в Україні стала поширюватись лише в останні кілька років, але швидко набуває популярності. Це зумовлено прагненням населення до більшої фізичної активності. Починати бігати - не завжди дозволяє здоров’я, а ходити з палками, та ще й технічно правильно - дуже корисно. Батуринська група любителів Скандинавської ходьби, за два роки регулярних занять, в цьому переконалась. Почати займатись ніколи не пізно. Здоров’я і хороший настрій будуть вам нагородою.


То ж до зустрічі на шляху до здорового способу життя !


Сергій Пулінець,
місто Батурин

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове