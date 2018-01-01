/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:04

Вихідними днями відбулися змагання з легкої атлетики вулицями Києва в залік чемпіонату України. Ця траса півмарафону серед бігунів вважається важкою. Затяжні підйоми, на мостах через Дніпро завжди на заваді вітер. А цього разу ще і дощова погода додала чимало випробувань. Але чим складніші умови змагань, тим вагоміша перемога. То ж наші земляки, члени ДМК «Гармонія», показали справжній бійцівський характер.



Серед жінок святкували перемогу відразу дві наші одноклубниці. Женя Прокофьєва впевнено фінішувала першою, а Даша Михайлова - другою (обидві майстри спорту міжнародного класу). Своїх вихованок підтримав і Борис Михайлов, посівши четверте місце в своїй віковій групі. А через кілька годин ще два члени ДМК стартували в інших змаганнях - «ІІІ Кубок Гетьмана» зі Скандинавської ходьби.



У такий спосіб Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана відзначив 115 річницю свого заснування. В напруженій суперечці на 4-кілометровій трасі Ія Крупська посіла сьоме місце, а Сергій Пулінець (або автор цих рядків) виборов друге місце в абсолюті та переміг в своїй віковій групі.



Скандинавська ходьба в Україні стала поширюватись лише в останні кілька років, але швидко набуває популярності. Це зумовлено прагненням населення до більшої фізичної активності. Починати бігати - не завжди дозволяє здоров’я, а ходити з палками, та ще й технічно правильно - дуже корисно. Батуринська група любителів Скандинавської ходьби, за два роки регулярних занять, в цьому переконалась. Почати займатись ніколи не пізно. Здоров’я і хороший настрій будуть вам нагородою.



То ж до зустрічі на шляху до здорового способу життя !



Сергій Пулінець,

місто Батурин