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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:09
З 11 по 15 вересня в м.Очаків, Миколаївської області, проходив Чемпіонат ГО ФСТ «Спартак» серед юніорів 2006-2007 р.р.н. та юнаків 2008-2009 р.р.н.
У змаганнях узяли участь 169 боксерів із 11 областей та м. Київ. Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької МР також узяли участь у цих змаганнях та показали наступні результати:
ХОПТА Артем - І місце
ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІІ місце
ЧЕРНЮХ Артем - ІІІ місце
ЮРЕЧКО Ростислав - V місце
Вітаємо хлопців із вдалим початком навчально-тренувального сезону!!!
Черненький П. А.,
директор ДЮСШ Бахмацької МР
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