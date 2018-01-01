Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Вдалий початок

Вдалий початок

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:09

З 11 по 15 вересня в м.Очаків, Миколаївської області, проходив Чемпіонат ГО ФСТ «Спартак» серед юніорів 2006-2007 р.р.н. та юнаків 2008-2009 р.р.н.


У змаганнях узяли участь 169 боксерів із 11 областей та м. Київ. Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької МР також узяли участь у цих змаганнях та показали наступні результати:


ХОПТА Артем - І місце
ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІІ місце
ЧЕРНЮХ Артем - ІІІ місце
ЮРЕЧКО Ростислав - V місце


Вітаємо хлопців із вдалим початком навчально-тренувального сезону!!!


Черненький П. А.,
директор ДЮСШ Бахмацької МР

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове