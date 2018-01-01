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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:09

З 11 по 15 вересня в м.Очаків, Миколаївської області, проходив Чемпіонат ГО ФСТ «Спартак» серед юніорів 2006-2007 р.р.н. та юнаків 2008-2009 р.р.н.



У змаганнях узяли участь 169 боксерів із 11 областей та м. Київ. Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької МР також узяли участь у цих змаганнях та показали наступні результати:



ХОПТА Артем - І місце

ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІІ місце

ЧЕРНЮХ Артем - ІІІ місце

ЮРЕЧКО Ростислав - V місце



Вітаємо хлопців із вдалим початком навчально-тренувального сезону!!!



Черненький П. А.,

директор ДЮСШ Бахмацької МР