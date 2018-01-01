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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 14:06

Уже двадцять років 30 вересня відзначаємо День партизанської слави. Згадуємо той величезний внесок партизанського руху у Велику Перемогу в Другій світовій війні. Це вони, часто невідомі герої, деморалізували тили ворога, заважали оперативній передислокації військ, знищували склади зброї, продовольства, збирали розвіддані для фронтів. Живучи в землянках, у тяжких побутових умовах, без медичного забезпечення, недоїдаючи, вели жорстоку війну з ворогом.



З перших днів окупації в лісах під Сновськом (Єлінські ліси) почав діяти партизанський загін Олексія Федорова. Від ста народних месників на початку, рух супротиву виріс до п’яти тисяч бійців в 1943 році. Багато ворожої техніки і живої сили не доїхало до фронтів, але ж і партизанам приходилось вести важкі бої, виходити з оточень.



Ось з цією сторінкою нашої історії і познайомились члени ДМК «Гармонія». За ініціативи Бориса Михайлова при підтримці ПСП «Пісківське» та Бахмацької міськради, група з 18-ти чоловік відвідала базу партизан - Лісоград. Учні Пісківської, Курінської, Бахмацької шкіл та ветерани міст Бахмача та Батурина віддали данину пам’яті героям партизанського руху, пробігши від міста Сновська до Лісограда (с. Єліно) 27 кілометрів. Схилили голови та поклали квіти перед обелісками народним месникам у Сновську, Лісограді і Єліно.



Працівники музею Денис Дрозд та Валентина Спасік провели цікаву екскурсію залами музею та подарували розважальну програму-квест.



Історія України дуже багата на події і наша мета - донести всі сторінки її до молодого покоління. Без знання історії - не буде майбутнього.



Сергій Пулінець