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Фантастичний успіх бахмацьких боксерів
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 15:08
Чудовий виступ продемонстрували боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради завоювавши дев‘ять золотих, дві срібних та дві бронзових нагороди на Чернігівсьому турнірі з боксу «Ринг: крок до мрії», який відбувався з 24 по 25 вересня на стадіоні ім. Ю. Гагаріна.
У змаганнях узяло участь більше 130 боксерів із Київської та Чернігівської областей. Слід відмітити, що змагання відбулись із дотриманням усіх карантинних норм. Щоб уникнути скупчення людей, поєдинки були розділені у часі.
Імена чемпіонів та призерів змагань:
ЖУЛА Вадим - І місце
ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце
БАБИЧ Максим - І місце
ЛУК’ЯНИЦЯ Артем - І місце
ЧЕРНЮХ Артем - І місце
ЧМІЛЬ Андрій - І місце
ГОРБАЧ Захар - І місце
ХОПТА Артем - І місце
КАРПЕНКО Захар - ІІ місце
СПЕСІВЦЕВ Артем - ІІ місце
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІІ місце
ЗІНЧЕНКО Павло - ІІІ місце
Вітаємо хлопців з перемогою! Пишаємось Вами!
Черненький П.А.,
директор ДЮСШ Бахмацької МР
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