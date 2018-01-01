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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 15:08

Чудовий виступ продемонстрували боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради завоювавши дев‘ять золотих, дві срібних та дві бронзових нагороди на Чернігівсьому турнірі з боксу «Ринг: крок до мрії», який відбувався з 24 по 25 вересня на стадіоні ім. Ю. Гагаріна.



У змаганнях узяло участь більше 130 боксерів із Київської та Чернігівської областей. Слід відмітити, що змагання відбулись із дотриманням усіх карантинних норм. Щоб уникнути скупчення людей, поєдинки були розділені у часі.



Імена чемпіонів та призерів змагань:



ЖУЛА Вадим - І місце

ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце

МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце

БАБИЧ Максим - І місце

ЛУК’ЯНИЦЯ Артем - І місце

ЧЕРНЮХ Артем - І місце

ЧМІЛЬ Андрій - І місце

ГОРБАЧ Захар - І місце

ХОПТА Артем - І місце

КАРПЕНКО Захар - ІІ місце

СПЕСІВЦЕВ Артем - ІІ місце

ЮРЕЧКО Ростислав - ІІІ місце

ЗІНЧЕНКО Павло - ІІІ місце



Вітаємо хлопців з перемогою! Пишаємось Вами!



Черненький П.А.,

директор ДЮСШ Бахмацької МР