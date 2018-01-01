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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 11:47

Минулої суботи мої одноклубники з ДМК «Гармонія» вирушили до Києва, аби взяти участь у Міжнародному марафоні, який заснувала Нова почта. Не дивлячись на значну кількість учасників, стартувало 3,5 тисячі спортсменів, Борис Михайлов у своїй віковій категорії виборов ІІІ місце.



А ще у столиці відбувся Чемпіонат міста по кросу. Учасники - спортивні інтернати, школи столиці, звісно, конкуренеція висока. Ми, дорослі, розуміли, що на призові місця розраховувати важко. Але наша юнь мала інший настрій, в результаті і подивували, і порадували. Єременко Андріана - ІІ місце (500 метрів). Бендяк Катя - ІV місце (500 метрів). Єременко Дмитро - ІІ місце (2000 метрів). Всі пісків’яни. Дякуємо за підтримку В.П.Колоші.



Цікава ситуація складалася навколо нашої курінської легкоатлетки Машаріпової Грети – тривалий час не знаходився спонсор для її участі у змаганнях. А так хотілося залучити 13-літню дівчину до столичних стартів. Справа у тім, що одну з груп юних спортсменів тренер Борис Михайлов готує у Пісках, там Грета має друзів, вони і залучили Машаріпову до занять. З Курені дівчина добиралася на тренування самостійно, найчастіше велосипедом, а то і пішки. І от така прикрість – брак коштів. Треба ж, випадково про це дізнався Григорій Данько - депутат обласної ради, Почесний громадянин Чернігівщини, кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Мабуть, оте «з фізичного виховання та спорту» відіграло вирішальну роль – Григорій Володимирович сам запропонував профінансувати участь Грети у Київському Чемпіонаті міста по кросу.



- Дамо дівчині шанс, таких завзятих потрібно заохочувати, - підвів риску колишній чемпіон Європи і Світу.



Бачили б, як зраділа дівчина, та і всі ми.



- Обов’язково порадую Данька виступом, обов’язково, я не підведу! - емоційно запевняла наша юна одноклубниця. І слова дотримала, хоча зійшла на ІV сходинку (1000 м), але це перемога. Нагадаю, добиралися нічною електричкою – підйом ледь не опівночі, брак досвіду виступів на таких представницьких змаганнях, все це в мінус, а ще конкуренти - маститі спортсмени так просто на дистанції не поступалися. Але вона багатьох випередила.



Ловлю себе на думці, що у Григорія Данька легка рука (ще як сказати), колись він допоміг вийти на старт Даші Михайловій. Образно кажучи, Дарія добігла до Токіо. Побажаю щасливих стартів і нашій Греті – біжи, дівчино, біжи і перемагай.



Сергій Пулінець