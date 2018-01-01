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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:03

Минулими вихідними легкоатлетів Бахмаччини запросив Анатолій Легеда (МСМК, призер Європи, багаторазовий чемпіон України з бігу на 1500 м - 3 хв. 37 сек.) до змагань на його «коронній» дистанції. У такий спосіб спортивний Чернігів відзначив 60-літній ювілей чемпіона.



Молодші члени ДМК «Гармонія», не зважаючи на юні роки, проявили бійцівський характер і потішили результатами команду і свого тренера, Бориса Михайлова. Та і ветерани не «пасли» задніх.



У підсумку Дмитро Єременко з чималим відривом від суперників посів перше місце, сестра Андріана була третьою (с. Піски).



Серед ветеранів підсумок підбивався з врахуванням вікового коефіцієнта. Тут слід відзначити Ію Крупську (м. Бахмач), яка виборола п’яте місце серед жінок.



Учасники отримали солодкі гостинці, був гарячий запашний чай, а призерів чекали ще й грошові винагороди.



Участь в змаганнях стала можливою за підтримки депутата обласної ради Валерія Колоші, депутата міської ради Володимира Примака та міського голови Павла Шимка.



Також до дня Покрови відбувся турнір з баскетболу серед дівчат на базі Пісківської школи за ініціативи ДМК «Гармонія».



Перше місце вибороли чемпіонки Сумської області - команда дівчат з Конотопа, другими стали пісків’янки, а третіми - команда ліцею з м. Бахмача.



Учасників приємно здивувала гостинність господарів -харчування забезпечило ПСП «Пісківське», подбало підприємство і за придбання призів.



Cергій Пулінець