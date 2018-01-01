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«Королі рингу» з Бахмача

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:33

07 по 10 жовтня в м. Чернігів проходив Х ювілейний турнір з боксу «Король рингу». Змагання, в яких узяли участь більше 200 учасників з Одеської, Львівської, Хмельницької, Закарпатської, Полтавської, Черкаської, Київської, Чернігівської областей та міста Києва. Турнір з боксу, який вразив не лише чисельністю учасників, а й високим рівнем організації. На відкриття турніру завітав Олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, президент Національного Олімпійського комітету С.Н. Бубка. Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької міської ради привезли додому наступні нагороди:


ЖУЛА Вадим - І місце; ХОПТА Артем - І місце; МИХАЙЛЕНКО Михайло - ІІ місце; ЮРЕЧКО Ростислав - ІІІ місце; ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІІ місце; ПІКЕЛЬ Оксана - ІІІ місце; ЧЕРНЮХ Артем - V місце


Вітаємо боксерів з чудовим результатом! Пишаємось вами!


Черненький П.А.,
директор ДЮСШ Бахмацької міської ради

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