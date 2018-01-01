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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 05 листопада 2021, 10:32

У передостанні дні жовтня в Ужгороді близько 400 спортсменів із 24 регіонів розігрували комплекти нагород із кросу у дистанціях на 1, 2, 3, 4, 6, 8 та 10 кілометрів та в естафетному бігу. Федерація легкої атлетики України турнір такого рівня в обласному центрі Закарпаття проводила лише вдруге, то не дивно, що чимало легкоатлетів брали в ньому участь вперше, серед них і наші земляки - мої одноклубники з ДМК «Гармонія».



Звісно, це позначилося на результатах, призових місць не вибороли. Цього, правда, не скажеш про титуловану нашу спортсменку - майстра спорту, учасницю Олімпійських ігор в Токіо - Дашу Михайлову, яка на 8000 м зійшла на ІІІ сходинку.



Пісків’янин Єременко Дмитро на 2000 м відвоював 14 місце.



Машаріпова Грета (с.Курінь) на 1000 м виступила скромніше.



Між іншим, склалася цікава ситуація. Організатори не продумали, що учасники потребуватимуть щось перекусити, адже приїжджали з далеких областей. А тут: шашлики пропонували по 60 грн за 100 грамів, картоплю печену - по 25 грн... Чимало молодих спортсменів, угледівши ціни, різко повертали геть...



Хтось із гостей упізнав нашу Дашу Михайлову, добрим словом озвався про наші спортивні змагання з чіткою організацією, як самих перегонів, так і продуманим харчуванням. Виявилося, у спортивних заходах у Бахмачі і Пісках брало участь кілька легкоатлетів, вони приєдналися до обговорення. Пригадали гарячий козацький куліш, пиріжки з лівером, м’ясом, повидлом, смачне пісківське печиво з ароматним чаєм. Так наша делегація стала героями дня. Посланці Бахмаччини розповіли про наших спонсорів - депутатів обласної ради Валерія Колошу і Григорія Данька, про Бахмацького міського голову Павла Шимка. На їх адресу лунали схвальні відгуки і приємні побажання. У тій атмосфері наші легкоатлети почувалися героями дня. Спасибі вам, наші меценати, спасибі.



Своєрідним продовженням теми став туристичний похід вихідного дня рідним краєм, спонсором якого став наш щедрий Валерій Петрович.



На цьому заході не вичерпалися – у Києві відбувся Відкритий чемпіонат Голосіївського району міста зі Скандинавської ходьби. У ньому брали участь Ія Крупська та Сергій Пулінець (заняв ІІІ місце у своїй віковій категорії).



А за тиждень раніше, теж у столиці, відбувся ХХІІ Міжнародний Київ-сіті марафон. Стартувало 8 тис. учасників, Борис Михайлов, здолавши 42195 м, став третім.



Cергій Пулінець

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