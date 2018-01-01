Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Біг з олімпійцями

Біг з олімпійцями

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:35

Неординарна подія чекає на членів клубу в грудні. До завершення спортивного року ДМК «Гармонія» відбудеться спортивне свято «Біг з олімпійцями» в с. Пісках. Участь братимуть наші землячки, учасниці Олімпіади в Токіо, Даша Михайлова і Женя Прокофьєва. Коло учасників обмежене, за попереднім запрошенням.


То 11 грудня сільська молодь гордо пробіжить з зірками великого спорту, поспілкується, зроблять фото на згадку. Сподівайтеся, можливо через декілька років хтось з них зійде на вершину спортивного олімпу.

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове