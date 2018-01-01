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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:35

Неординарна подія чекає на членів клубу в грудні. До завершення спортивного року ДМК «Гармонія» відбудеться спортивне свято «Біг з олімпійцями» в с. Пісках. Участь братимуть наші землячки, учасниці Олімпіади в Токіо, Даша Михайлова і Женя Прокофьєва. Коло учасників обмежене, за попереднім запрошенням.



То 11 грудня сільська молодь гордо пробіжить з зірками великого спорту, поспілкується, зроблять фото на згадку. Сподівайтеся, можливо через декілька років хтось з них зійде на вершину спортивного олімпу.