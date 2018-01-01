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У моїІх одноклубників
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 17:04
Кожна праця оцінюється за результатами. Учитель і тренер свої зусилля спрямовують на дітей, на учнів. За досягненнями судимо про працю наставників. Чимало вихованців ДМК «Гармонія» досягли високих результатів на міжнародному рівні. А це і є підсумок наполегливої роботи тренера, Бориса Михайлова. Так за два роки праці в школі села Піски його вихованці впевнено борються на обласних і всеукраїнських змаганнях.
Цими днями в плані підготовки до чемпіонату України провели тренувальний пробіг «Для друзів», по маршруту Батурин - Матіївка - Обирок - Каціри - Осіч - Крупицький монастир - Обмачів - Батурин.
Андріана Єременко, Грета Машаріпова, Катя Бендяк та Аня Зубок успішно здолали по 15 кілометрів. Молодь підтримали і ветерани клубу. Генадій Плигун та Ія Крупська також підкорили по 15 км, а Борис Михайлов з Сергієм Пулінцем, як і належить наставникам, за три години «намотали» весь маршрут - 28,7 км.
Хочеться відзначити дбайливе ставлення до проблем виховання сільської молоді з боку депутата обласної ради Валерія Петровича Колоші. В котрий раз він допомагає транспортом, продуктами.
Призи учасникам забезпечив Геннадій Плигун, а Сергій Пулінець гостинно запросив до парилки відновити сили.
То мета задумки досягнута - всі отримали задоволення від краєвидів траси та організації заходу.
Сергій Бородач
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