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У нас в клубе

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 10:28

Неординарное событие ждет членов клуба в декабре. К завершению спортивного года ДМК «Гармония» состоится спортивный праздник «Бег с олимпийцами» в с. Песках. Участие примут наши землячки, участницы Олимпиады в Токио - Даша Михайлова и Женя Прокофьева. Круг участников ограничен, по предварительному приглашению.


Уже скоро, 11 декабря, сельская молодежь и гости – легкоатлеты Чернигова, Нежина и Конотопа гордо пробежат со звездами большого спорта, пообщаются, сделают фото на память.


Кто знает, может быть, через несколько лет кто-то из них взойдет на вершину спортивного олимпа.


P.S. В нашей клубной копилке достижений пополнение - 28 ноября в Ля-Рошель (Франция) на международном марафоне с более пятью тисячами бегущих Женя Прокофьева заняла ІV место, выполнив квалификационный норматив для участника Чемпионата Европы.


Поздравляем одноклубницу!


Дерзай!


Борис Михайлов

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