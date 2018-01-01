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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 10:28

Неординарное событие ждет членов клуба в декабре. К завершению спортивного года ДМК «Гармония» состоится спортивный праздник «Бег с олимпийцами» в с. Песках. Участие примут наши землячки, участницы Олимпиады в Токио - Даша Михайлова и Женя Прокофьева. Круг участников ограничен, по предварительному приглашению.



Уже скоро, 11 декабря, сельская молодежь и гости – легкоатлеты Чернигова, Нежина и Конотопа гордо пробежат со звездами большого спорта, пообщаются, сделают фото на память.



Кто знает, может быть, через несколько лет кто-то из них взойдет на вершину спортивного олимпа.



P.S. В нашей клубной копилке достижений пополнение - 28 ноября в Ля-Рошель (Франция) на международном марафоне с более пятью тисячами бегущих Женя Прокофьева заняла ІV место, выполнив квалификационный норматив для участника Чемпионата Европы.



Поздравляем одноклубницу!



Дерзай!



Борис Михайлов