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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
У нас в клубе
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 10:28
Неординарное событие ждет членов клуба в декабре. К завершению спортивного года ДМК «Гармония» состоится спортивный праздник «Бег с олимпийцами» в с. Песках. Участие примут наши землячки, участницы Олимпиады в Токио - Даша Михайлова и Женя Прокофьева. Круг участников ограничен, по предварительному приглашению.
Уже скоро, 11 декабря, сельская молодежь и гости – легкоатлеты Чернигова, Нежина и Конотопа гордо пробежат со звездами большого спорта, пообщаются, сделают фото на память.
Кто знает, может быть, через несколько лет кто-то из них взойдет на вершину спортивного олимпа.
P.S. В нашей клубной копилке достижений пополнение - 28 ноября в Ля-Рошель (Франция) на международном марафоне с более пятью тисячами бегущих Женя Прокофьева заняла ІV место, выполнив квалификационный норматив для участника Чемпионата Европы.
Поздравляем одноклубницу!
Дерзай!
Борис Михайлов
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