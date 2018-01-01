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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 10 грудня 2021, 09:33
Спортивні змагання - це не стільки протистояння, суперництво і боротьба за секунди, як дружня допомога, співчуття, підтримка.
Так, вже стала традицією участь ДМК «Гармонія» у фізкультурних заходах спортивного клубу «Науковець» міста Києва. Цими вихідними президент клубу Андрій Блануца люб’язно запросив взяти участь у традиційних всеукраїнських змаганнях «Дніпровська десятка». В програмі і бігові види, і скандинавська ходьба. Слід відзначити наших юних спортсменів, котрі без вагань вийшли на трасу 2.7 км на рівні з дорослими. Дмитро Єременко розрахував сили правильно і у вирішальному фінішному прискоренні випередив старшого суперника, посівши перше місце, отримав медаль, грамоту, кубок і коштовний приз.
Дівчата ж, Андріана Єременко, Грета Машаріпова та Аня Зубок зайняли відповідно ІІ, ІІІ і ІV місця на цій же трасі. Піски і Курінь, завдяки зусиллям тренера Бориса Михайлова, можуть гордитися юними спортсменами. Та й сам він відзначився на 10 кілометрах - посів перше місце в своїй категорії.
Змагання серед «скандинавів» успішно вели Ія Крупська та Сергій Пулінець і посіли відповідно ІІ і І місця в своїх вікових категоріях. Велика подяка від учасників змагань спонсору, Валерію Петровичу Колоші, за розуміння і підтримку здорового способу життя.
А вже через тиждень в селі Піски клуб «Гармонія» привітає одноклубників-олімпійців Дашу Михайлову і Женю Прокофьєву, буде проведно спільний пробіг. Сільська молодь зможе поспілкуватись, пробігтись з професійними атлетами, зробити фото на згадку. А дівчата, в свою чергу, поділяться секретами тренувань для досягнення високих результатів.
Сергій Бородач
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