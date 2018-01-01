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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Неділя, 19 грудня 2021, 09:10

Не здивувався, що завершення спортивного року ДМК «Гармонія» провів у Пісках. Останнім часом епіцентр спортивного життя Бахмацької ОТГ зміщується чомусь саме сюди. Ось і тепер відбувається спортивне свято «Біг з олімпійцями», до якого залучені і наші землячки, члени клубу, учасниці Олімпіади в Токіо.



Серед легкоатлетів помічаю колегу – позаштатного кореспондента «Порадника» Сергія Пулінця, бігун явно у гарному настрої:



- Оце запитую в себе, чи багато закладів освіти можуть гордитись таким представництвом на спортивних заходах, як школа у Пісках? Зверніть увагу, на запрошення ДМК «Гармонія» і особисто керівника і тренера Бориса Михайлова на змагання прибули два майстри спорту міжнародного класу, учасниці Олімпійських ігр у Токіо Даша Михайлова і Женя Прокофьєва. А ще серед гостей п’ять майстрів спорту, семеро чемпіонів України, всього 49 бувалих спортсменів і любителів, від юної місцевої молоді до сивочолих ветеранів. Географія представників охоплює майже пів України, починаючи близькими сусідами з Курені, Бахмача, Батурина, Конотопа, Ніжина. Продовжують Чернігів, Київ, Івано-Франківськ. Звичайно ж, пісківська молодь не залишилася осторонь. Десять юних легкоатлетів вийдуть на бігову трасу, а ще більше долучаться допомагати на пункті харчування, волонтерами на шляху пробігу.



Продовжили розмову вже після завершення бігу:



- Незважаючи на прохолодну погоду, пісківська юнь дружно підтримувала бігунів, підбадьорювали, напоювали теплим чаєм, пригощали цукерками, бананами. Самі бачили, бадьорість та веселий настрій запанували в центрі села. Хтось вболівав, а хтось змагався, фотографувались з гостями і ділились враженнями. Бажаючі мали нагоду поспілкуватись із керівництвом, з головою Бахмацької ОТГ Павлом Шимком та заступником директора ПСП «Пісківське» Олегом Расказовим. Звичайно, всі з апетитом смакували кулішем від місцевого господарства. А підсумок пробігу порадував особливо пісківчан, адже найбільшу кількість кілометрів за дві години пробігли саме їхні односельці: Дмитро Єременко - 24, а серед дівчат - Андріана Єременко та Катя Бендяк, які здолали по 18 км.



Велика вдячність постійному меценату сільського спортивного руху Валерію Петровичу Колоші. Це завдячуючи йому, всі отримали пакети учасника, харчування, транспорт для доїзду в Бахмач, продуктові набори запрошеним. Учасник пробігу і теж наш спонсор Геннадій Плигун люб’язно забезпечив призами, а Павло Миколайович Шимко подбав про нагородження спортсменів грамотами, ще потурбувався про відновлення сил у легкоатлетів, надавши лазню з парною.



А на завершення спортивного дійства невгамовний Данило Михайлов провів лоторею, чим поповнив призові надбання учасників. Так, спортивне свято вдалось. Можемо вважати, що Піски починають нову спортивну історію в своєму житті і півмарафон «Шлях до Пісок» теж стане традиційним!



Борис Сєдач



P.S. Лише третій рік Борис Валерійович викладає фізкультуру у Пісківському НВК, а вже його юні підопічні встигли заявити про себе на обласних та навіть на республіканських спортивних змаганнях. З цього приводу зобов’язаний сказати заслужене слово на адресу вже згаданого директора ПСП «Пісківське» В.П.Колоші. Це він, патріот рідних Пісок, запросив Б.В.Михайлова викладати фізкультуру та прищеплювати спорт серед своїх юних земляків. Результат, як кажуть, не забарився – тут народжуються нові чемпіони України, впевнений, хтось із них зійде на вершину спортивного олімпу. Почекаємо трішки.