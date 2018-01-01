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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 10:11

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів українців,

Славних молодих...



На Аскольдовій Могилі

Український цвіт —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.



На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка...



На кого завзявся Каїн

Боже, покарай! —

Понад все вони любили

Свій коханий край.



Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих. —

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх.

Тичина Павло - Пам’яті тридцяти (1918)

В експозиції КЗ «Бахмацький районний історичний музей ім. М.Г. Яременка» невдовзі вагоме місце займе новий документ - лист Павла Григоровича Дубини, датований лютим 1998 року:



«Шановні працівники музею! Сьогодні про трагедію в Крутах можна говорити і писати правду. А був час, коли боялися вимовити саме слово «Крути».



Мені 82 роки. Родом із Харківської області. Перед Другою світовою війною працював завідуючим обласним складом Чернігівського головного аптекоуправління і часто їздив із перевірками по Чернігівщині, Київщині.



Під час чергового відрядження в одному з вагонів паровоза познайомився з 50-річним киянином, який гарно знав історію Крут. Він повідав мені про героїчну боротьбу студентів із катами-москалями. Чому цей чоловік зі мною вів таку відверту розмову? Я до нього виявив лояльність, доброту. Розповів, що мої батьки померли від голоду 1932-1933 років.



Вкарбувалась в пам’ять фраза, яку зберіг на все життя: «Московські вояки так себе безжально вели. В мене постійно з’являються сльози, коли згадую закатованих. На трупи було страшно дивитися, вони були дуже понівечені. Цю жорстокість не передати».



Я, 25-річний юнак, слухав - вірив і не вірив, бо більше не від кого не чув. Цей чоловік щоразу дивився мені в обличчя й промовляв: «Сподіваюсь, що ця бесіда буде тільки між нами, адже знаю, як розправляються з непокірними. За згадку про Крути багатьом вже перепало. Про Крути вочевидь ніхто не буде знати. Мовчіть і ви, ніде і нікому… Я вас благаю».



Настав час демократії. І про Крути пишуть, говорять відкрито. Звичайно, відтворити розповідь у деталях не можу, бо пройшло більше 60 років, але це ще один крок до правди.

Можна б написати цілу книгу про моє буття: де бував, що бачив. Хочу пригадати й інший випадок із життя.



Я – ветеран війни. У 1945 році наші війська стали переправляти на схід для війни з Японією. Мій ешелон прибув у порт Ваніно Хабаровського краю, щоб потім морем дістатися на о. Сахалін. Поки очікували пароплав, бойові побратими запримітили на окраїні порту силу-силенну бараків з нарами. Виникли запитання: «Хто ж ці люди, за які гріхи потрапили в табір?».



До нас підішли двоє чоловіків, які й розказали про свої «злочини». Один вирощував 300-400 пудів зернових з десятини. Його включили до списку куркулів і у 1929 році вислали до Сибіру.



А інший крізь сльози промовив: «Ні батьківщини, ні сім`ї, ні здоров`я».



Табірники розповіли, як ховали «ворогів народу»: «Копали яму метрів 300-400 довжини і до 2 метрів ширини. Трупи складалися до тих пір, поки всю не заповнювали. А потім присипали землею. Ніяких знаків і списків на похованнях не писали. Тим то й не дивно, що до цього часу невідомі могили багатьох безневинно покараних людей.».



У кінці листа було прохання: «Якщо в музеї є вірш П. Тичини «Пам’яті тридцяти», присвячений трагедії в Крутах, - розмістіть його в експозиції на самому видному місці».



Валентина Пушенко,

директор музею