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Орден Григорія Орлика уже в Україні

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Категорія: Краєзнавча сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 11:28

24 січня 2020 р. відбулась церемонія урочистої передачі Ордена Меча Національному музею «Гетьманська столиця» в присутності Надзвичайного і Повноважного посла України в Естонії Мар’яни Беци, посла Бразилії в Фінляндії Жоао Луїс Перейра Пінто, посла Швеції в Естонії Мікаеля Ерікссона, представників українського земляцтва Естонії.


Співпраця Батурина і Таллінна розпочалась у вересні 2017 року. Ініціаторами проєкту зі сторення копії ордену зразка 1748 року з єдиного, збереженого на сьогодні оригіналу, з колекції короля Швеції, стали: засновник Талліннського музею лицарських орденів, колекціонер Валерій Глущук, який і профінансував проєкт, та керівник музею Катерина Лапіньш.


З дозволу короля Швеції Карла ХVІ Густава ювеліри шведських королівських орденів Хенрік і Фредерік Інгеманссони інструментами та за технологіями XVIII ст. впродовж півтора року відтворили точну копію Ордена, яким в 1751 році був нагороджений Григорій Орлик.


Це унікальний проєкт став можливим завдяки зусиллям Ірини Дмитришин (історик, автор дослідження «Григорій Орлик, або Козацька нація у французькій дипломатії»), Валерія Глущука (засновник Талліннського музею лицарських орденів), Катерини Лапіньш (керуюча Талліннським музеєм лицарських орденів), Тома Бергрота (Королівський замок в Стокгольмі), Стаффана Розена (віце-канцлера канцелярії шведських Королівських лицарських орденів), Інгмара Еліассона (канцлера шведських Королівських лицарських орденів), Хенріка і Фредріка Інгеманссон (Atelier Borgila AB, офіційні виробники орденів короля Швеції).


Усі ми щиро цінуємо внесок кожного у відродження історичної пам’яті українців.


НІКЗ «Гетьманська столиця»

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