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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 12:15

Второе февраля этого года (02.02.2020) - день особенный, отмечен зеркальной датой. И хотя, по мнению астрологов, это имеет какое-то необыкновенное значение, для меня обозначенная дата значима совсем по другой причине. Это день рождения удивительного человека, старшего моего товарища, Александра Константиновича Кодакова. Исполнилось бы ему в тот день 111 лет.



Вспоминая краеведа, автора запоминающихся очерков о природе в районной газете, неприменно возродаются в воображении и дымящийся костер, и душистый чай из луговых трав, и его незабываемые рассказы.



Александр Константинович был личностью разносторонней: окончил техникум геологии, работал топографом, любил ботанику, увлекался музыкой, историей, народным творчеством. Но сегодня хочу рассказать о другом. Первое касается его беспокойства об экологии. В последнее время забили тревогу по загрязнению окружающей среды. Особенное опасение вызывает пластик, ситуация настолько крищущая, что даже звучит предложение запретить полиэтиленовые пакеты вовсе. Надо сказать, что батуринский природолюб насторожился от внедрения пластиковых бутылок в первые же время их внедрения. А ведь посуда, и вправду, удобная – не бьется, легкая, просто закупоривается. Александр Константинович же отметил, что этот материал не подвержен естественному разложению и станет проблемой.



Любитель сбора лекарственных трав популязировал народную медицину, предсказывал возврат фармацевтики к проверенному веками способу лечения целительными растениями, минералами, продуктами пчеловодства – всего не перечесть.



И в этом он оказался прав. Сосчитайте, сколько аптек в нашем городке. Уверен, вспомните не сразу. А от их изобилия стали мы здоровее? Часто наше здоровье у нас под ногами, но мы спешим к фармацевтам, которые время от времени и сами сознаются, что львиная доля дорогущих препаратов – привычная подделка.



В эти дни новости теле,- и радионовости начинаются неодменным отчетом о ситуации в Китае с пресловутым короновирусом. Понятно, заболевание опасное, а для нас с нашей «реформированной» медициной опасно вдвойне. Как показывала практика, более других подвержены заболеванию люди с ослабленным иммунитетом. Спортсмены же, люди без вредных привычек или не болеют вовсе, или переносят недуг легше остальных. Александр Константинович не злоупотреблял спиртным, не курил, редко когда не отправлялся на природу, шагая пешком с десяток километров. Прожил не так и много – почти 85, но если учесть, сколько выпало на его судьбу испытаний, то прожил не мало. А может был с нами столько лет потому, что жил для людей.



В книге „Очерки и заметки” Олександра Кодакова есть наблюдения краеведа за поведеним Сейма в период выхода из берегов. В этом году, похоже, половодье нам не грозит. Были бы полны колодцы. И все же хочется дать ему, Александру Кодакову, слово.

„Ледоход и разлив Сейма”



Чем полноводней и продолжительней разлив реки, тем обильнее бывает урожай трав на сенокосах, расположенных в речной пойме. Это результат выносимых вешними водами ила и других органических остатков на заливные луга. Половодье, что тоже важно, обеспечивает лополнительной влагой будущии травостои.



О начале ледохода и продолжительности половодья предлагаю записи своих наблюдений, проводимых много лет, результаты которых взяты из моих фенологических дневников…



- В 1948 году ледоход начался 27-го марта. Валовой разлив не отмечался.

- В 1949 году ледоход начался 28-го марта. Валовой разлив – 25-го апреля, река вошла в русло 8-го мая.

- В 1950 году ледоход начался 7-го марта. Валового разлива не было...

- В 1951 году ледоход начался 27-го марта. Валовой разлив начался 3-го апреля, река вошла в русло 2-го мая.

- В 1952 году ледоход начался 13-го апреля. Валовой разлив начался 22-го апреля, река возвратилась в берега 11-го мая.

- В 1953 году ледоход начался 30-марта. Валовой разлив начался 31-го марта, река вошла в русло 26-го апреля.

- В 1954 году ледоход начался 7-го апреля. Валового разлива не было...

- В 1955 году ледоход начался 28-го марта. Валовой разлив начался 3-го апреля, река возвратилась в русло 29-го апреля.

- В 1956 году ледоход начался 13-го апреля. Валовой разлив начался 25-го апреля, река вошла в русло 13-го мая.

- В 1957 году ледоход начался 27-го марта…



Хозяйственники помнят, что в 1950 и 1954 годах луга не заливались, урожай сена собирался низкий…



Борис Бобрышев

На снимке: таким запомнился Александр Кодаков в семейном своем музее.