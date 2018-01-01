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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:46

Нещодавно у КЗ «Бахмацький районний історичний музей ім. М.Г. Яременка» розпочала діяти пересувна інформаційно-просвітницька виставка «Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 рр.»



Діти були найбільш уразливою частиною української національної групи, обраної комуністичним режимом, об’єктом злочину Голодомору-геноциду. Батьки усіма силами, часто ціною власного життя, намагалися захистити їх від голодної смерті.



Позбавлені упродовж тривалого часу будь-якої їжі, дітлахи, крім нестерпних фізичних тортур, зазнавали моральних страждань.



Вони не розуміли: чому мати не хоче їх нагодувати, адже так хочеться їсти, а батько, завжди такий сильний, дозволив активістам вивезти з двору усе їстівне. Малих, як і старих, голод забирав першими.



Іноді матері, намагаючись зберегти малюків, відвозили їх до міста і залишали на вокзалах, у під`їздах житлових будинків, на ганках лікарень, ясел. Хоча там не завжди був порятунок: сиротинці часто ставали справжніми таборами смерті для них. А влада лише думала про те, як приховати злочин і заховати його жертви.



За оцінками різних істориків у роки Геноциду голодною смертю померло від 1.5 до 4 млн. дітей. А ті, що виросли і через десятиліття розповіли нащадкам про злочин геноциду, на все життя лишилися у неофіційному в Україні статусі «жертви Голодомору».



Фотовиставку надано Національним музеєм Голодомору-геноциду, яка діятиме до 28 лютого 2020 року.



Наталія ШЕВЧЕНКО,

ст. науковий співробітник музею