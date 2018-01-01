Останні публікації
- „Спортом по коронавірусу”
- З нагоди 270-ї річниці з дня обрання Кирила Розумовського на гетьманство
- Курінське дербі
- Вкрадене дитинство: діти голодомору
- Про затвердження ставок орендної плати за землю територіальної громади села Стільники
- Бахмач-крути: герої не забуті!
- Жил для людей
- Зі шкіл і дитсадків продовжують зникати медсестри – чого чекати Бахмачанам з 1 квітня?
- П`ять боксерів-бахмачан у збірній області!
- Бронза у бахмачан!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Вкрадене дитинство: діти голодомору
- Деталі
- Категорія: Краєзнавча сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:46
Нещодавно у КЗ «Бахмацький районний історичний музей ім. М.Г. Яременка» розпочала діяти пересувна інформаційно-просвітницька виставка «Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 рр.»
Діти були найбільш уразливою частиною української національної групи, обраної комуністичним режимом, об’єктом злочину Голодомору-геноциду. Батьки усіма силами, часто ціною власного життя, намагалися захистити їх від голодної смерті.
Позбавлені упродовж тривалого часу будь-якої їжі, дітлахи, крім нестерпних фізичних тортур, зазнавали моральних страждань.
Вони не розуміли: чому мати не хоче їх нагодувати, адже так хочеться їсти, а батько, завжди такий сильний, дозволив активістам вивезти з двору усе їстівне. Малих, як і старих, голод забирав першими.
Іноді матері, намагаючись зберегти малюків, відвозили їх до міста і залишали на вокзалах, у під`їздах житлових будинків, на ганках лікарень, ясел. Хоча там не завжди був порятунок: сиротинці часто ставали справжніми таборами смерті для них. А влада лише думала про те, як приховати злочин і заховати його жертви.
За оцінками різних істориків у роки Геноциду голодною смертю померло від 1.5 до 4 млн. дітей. А ті, що виросли і через десятиліття розповіли нащадкам про злочин геноциду, на все життя лишилися у неофіційному в Україні статусі «жертви Голодомору».
Фотовиставку надано Національним музеєм Голодомору-геноциду, яка діятиме до 28 лютого 2020 року.
Наталія ШЕВЧЕНКО,
ст. науковий співробітник музею
Детальніше...