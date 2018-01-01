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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 12:00

Останні події в світі і Україні стали справжнім випробуванням для всього людства на здатність адаптуватися до нових викликів і реалій. Більше 200 держав світу оголосили про жорсткі карантинні заходи, які включали в себе значні обмеження в пересуванні, спілкуванні, отриманні значної кількості послуг - освітніх, медичних, релігійних, екскурсійних, туристичних. Останнє особливо боляче вдарило по галузях, пов’язаних з музейною, виставковою, експозиційною, концертною, театральною, фестивальною, спортивною, логістичною діяльністю. Особливо потерпіли музеї та історико-культурні заклади, які орієнтовані на масове відвідування.



Та ми не здалися! Справжні нащадки мазепинців, працівники заповідника «Гетьманська столиця», у нових, суперечливих, умовах активізували наукову діяльність, удосконалили свої знання з нових інтерактивних IT-технологій, інтернет онлайн-платформ, підвищили свою кваліфікацію в багатьох сферах професійної діяльності. Пропозиції всесвітніх інтернет-брендів і соціальних мереж були використані для віртуальних проектів, єдино можливих і ефективних в умовах, з одного боку, фізичної ізоляції та, з іншого, глобалізації цифрового простору, насамперед соціальних мереж, що базуються на всесвітній платформі Google. До вже існуючих проєктів було додано онлайн-екскурсії і відеорелізи на офіційній сторінці закладу у Facebook про найбільш популярні об’єкти заповідника. Великим здобутком стало відкриття YouTube-каналу заповідника, на який вже підписалося більше ста підписників, відвідати і підписатися на який ми запрошуємо і вас, шановні читачі!



Науковий колектив заповідника поповнив якісним контентом на Батуринську тематику, не лише українською, а й англійською, польською, російською мовами енциклопедичну платформу Вікіпедія. Наразі ви можете ознайомитися з розміщеними тут кількома грунтовними статтями про заповідник «Гетьманська столиця», його фондову та бібліотечну колекції, багаторічні археологічні дослідження на теренах закладу. Тепер ми впізнавані! За період карантину у співпраці з художником Володимиром Тараном розроблено логотип заповідника «Гетьманська столиця».



Великої уваги приділяє заповідник всебічному залученню і зацікавленню дитячої аудиторії в мережі Інтернет. Неодноразово на офіційних сторінках заповідника в Facebook та Instagram було розміщено пазлові ігри, де дітям пропонувалося скласти зображення пам’яток заповідника «Гетьманська столиця», у віртуальний режим переведено дитячий конкурс-фестиваль «РозумФЕСТ», наразі розпочато проєкт розміщення історичних тестів для дітей про видатних гетьманів та інші історичні постаті.



За останні місяці науковцями закладу було розроблено нові екскурсії з урахуванням нагальних потреб і нових умов. Розроблено нові та доповнено існуючі з урахуванням нових наукових відкриттів та карантинних реалій, а саме «Парк біля палацу К.Розумовського», «Гончарівка-заміська резиденція гетьмана Івана Мазепи», «Парк «Кочубеївський», «Цитадель Батуринської фортеці».



Відвідавши Батурин, упродовж екскурсії ви дізнаєтеся багато цікавого про видатних гетьманів, їх біографії, родини Кочубеїв та Розумовських, про архітектурні споруди та археологічні пам’ятки, про садово-паркове мистецтво різних епох і навіть музичні смаки і уподобання власників садиб, які відроджені дбайливими руками археологів, реставраторів, будівельників, агрономів!



Ласкаво просимо!



Наталія Сердюк

організатор I категорії НІКЗ “Гетьманська столиця”