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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 13:02

У попередніх випусках „Порадник” уже розповідав про зародження Бахмацького бурякорадгоспу і подальшу долю передового підприємства України. Матеріали для друку готує наш постійний читач - ветеран бурякорадгоспу Юрій Вовкогон. Наш позаштатний кореспондент спирається на спогади літописця рідного підприємства Гната Івановича Жалія.

Нагадаємо, у цьому році сільгосппідприємство відзначає своє 100-річчя.

З 1960 року радгосп вирощує насіння сорту алтушковська однонасіннєва. У господарстві працює 42 трактори, 27 комбайнів, з них 11 зернових, 8 бурякозбиральних, 2 пристосовані для вантаження буряків, 42 сівалки, 8 висадковопосадкових машин ВПГ-4Б, 35 культиваторів, 57 електродвигунів, 30 вантажних автомашин. На тваринницьких фермах утримувалось 1800 голів великої рогатої худоби, (в т.ч. 679 корів) і 1400 свиней. Загальна площа ріллі в 4-х відділеннях – 3274 га. Площа під висадки цукрових буряків – 300-450 га, під маточними буряками – 125-180 га.



В 1961 році в кожному відділені радгоспу запроваджені восьмипільні польові і кормові сівозміни. Чергування культур таке: 1 – занятий пар ( 1/2 горох на зерно + 1/2 віко-овес на сіно); 2 – озима пшениця; 3 – бурякові висадки; 4 – кукурудза на силос; 5 – ячмінь + багаторічні трави; 6 – багаторічні трави; 7 – 1/2 озима пшениця + 1/2 бурякові висадки; 8 – 1/2 маточні буряки + 1/2 кукурудза на зелений корм.



Бурякові культури розміщувались на кращих попередниках. Після збирання озимини стерню обробляли дисковими і лемешевими лущильниками, а в серпні-вересні – глибока оранка (30-32см) з передплужниками. Під глибоку оранку вносили 10-11 центнерів мінеральних добрив, необхідних під маточні буряки і бурякові висадки. Весною закривали вологу в 2 сліди: перший раз – важкими боронами, другий – легкими боронами в агрегаті.



У 1967 році в радгоспі задіяли висівання маточних буряків пунктирно-гніздовим способом сівалками 2СТСН-6А з спеціально виготовленими висівними дисками, що забезпечувало найоптимальнішу густоту рослин - 120-127 тисяч штук/га, врожай коренів 374-381 ц/га при цукристості 18,4%, вихід вирівняних посадкових коренів 93-98тис. штук/га.



При цьому в контрольному варіанті (пунктирний посів насіння, ручне проривання і перевірка сходів) в середньому за 2 роки врожай буряків складав тільки 282 ц/га, густота насаджень – 92 тисячі штук/га, цукристість коренів – 18%, вихід коренів – 72,5тисячі штук/га.



З кожним роком покращуються культурно-побутові умови життя працівників радгоспу. Тільки в 1965-1969 роках в радгоспі побудовано 4 чотириквартирні будинки, один 6-квартирний, 2 клуби, завершено будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць. За цей час побудовано ремонтні майстерні, 5 корівників, 2 свинарники, 2 кормоцехи, 2 склади мінеральних добрив, 3 силососховища, 2 насіннєвих склади, 2 контори.



На території бурякорадгоспу діють 5 магазинів, майстерні по ремонту взуття, 4 бібліотеки, 4 клуби, діє широкоекранна кіноустановка. Радгосп допомагає робітникам будівельними матеріалами для індивідуального будівництва жилих будинків.



За трудові успіхи в розвитку сільського господарства кращі робітники радгоспу нагороджені урядовими нагородами. Ланковій Варварі Іванівні Романь і керуючому відділенням Івану Васильовичу Курбацькому присвоєно звання Героя Соціалістичної праці, дояр Костянтин Кирилович Романь і доярка Анастасія Микитівна Мартинович нагороджені орденом Леніна.



У 1967 році Бахмацький бурякорадгосп відзначений дипломом ІІ ступеня Виставки досягнень народного господарства СРСР, і у 1968 році господарство затверджено учасником ВДНГ СРСР.



За досягнуті високі показники у господарській діяльності і в зв’язку з 60-літтям створення Бахмацький бурякорадгосп нагороджений Почесною Грамотою Міністерства харчової промисловості УРСР і Українського комітету профспілок працівників харчової промисловості.



У 1971 році дояр радгоспу Романь Костянтин Кирилович надоїв по 6111 л молока на корову, отримав звання Героя Соціалістичної Праці з врученням Золотої Зірки і удостоєний ордена Леніна.



В 1977 році за рішенням уряду Бахмацький бурякорадгосп частково реформовано. Петровське і Пролетарське відділення, які перебували у складі бурякорадгоспу протягом 57 років з 1 січня передані в склад новоорганізованих радгоспів Міністерства радгоспів УРСР: Петровське – радгоспу «Красилівський» (село Красилівка) і Пролетарське відділення – радгоспу «Пролетарський» (село Фастівці). Одночасно до складу бурякорадгоспу включено земельні наділи і основні засоби колгоспу імені Щорса.



Відтоді до складу Бахмацького Ордена Леніна бурякорадгоспом входили три відділення: Калинівське, Жовтневе, ім. Щорса і Центральна садиба.



Одночасно зі складу Бахмацького бурякорадгоспу виведений Бахмацький бурякозаготівельний пункт (станція Бахмач-Пасажирський). Цей виробничий підрозділ зі штатом працівників увійшов до складу Парафіївського цукрового заводу.



Підприємство розпочало новий відлік часу.



Гнат Жалій



На знімку: делегація передовиків сільськогосподарського виробництва на ВДНГ СРСР у 1968 році. (Фото з сімейного архіву Героя Соціалістичної праці Івана Васильовича Курбацького)