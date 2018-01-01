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Батуринський інтерактив для дорослих і дітей у Національному заповіднику “Гетьманська столиця”
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- Категорія: Краєзнавча сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 18:59
Заповідник «Гетьманська столиця» завжди приділяв увагу не лише поглибленню наукових знань про історію Батурина, біографій видатних особистостей, пов’язних з ним, але й адаптації отриманої інформації до різних аудиторій. Відповідаючи на виклики часу, уже кілька років для дітей молодшого та середнього шкільного віку серед екскурсійних послуг заповідника були реалізовані такі: екскурсія -квест «Таємниці Цитаделі» ( на Цитаделі Батуринської фортеці), екскурсії-ігри «Лицарі українських степів», «Подорож у минуле» (в Музеї археології Батурина), екскурсія-гра «Легенди Кочубеїв» ( в Будинку Генерального судді В.Кочубея) та екскурсія-гра «В діяннях гетьманів - велич України»( в палаці Кирила Розумовського). Очевидно, що таке розмаїття до вподоби дітям, адже лише «Таємниці Цитаделі» у 2019 році розгадали 975 допитливих учнів-екскурсантів! Два роки (2018-19-ті) заповідник організовував екслюзивні квести для дорослих, присвячені різним визначним датам в історії Батурина.
Цьогоріч заповідник пропонує (за умови послаблення карантинних заходів) нову історичну екскурсію-квест «Батурин - серце Гетьманщини!», яку полюбив відвідувач в кінці минулорічного екскурсійного сезону. Територіально екскурсія проводиться на Майдані Гетьманської Слави, в Музеї археології Батурина та, власне, на території Цитаделі Батуринської фортеці. Екскурсія потребує напруження всіх сил і потенціалів, розрахована на дорослих, студентів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.
Головний принцип квесту - «чесна гра», що розвиває в учасників уміння працювати в команді, взаємодопомогу, уважність до розповіді екскурсовода. Квест - в буквальному перекладі означає «запитання», бо саме відповідаючи на них, що часто зашифровані й заховані на територіях в різних місцях, команда, підігріта гострими відчуттями та адреналіном, рухається до омріяної перемоги! Квест значно урізноманітнює стиль екскурсії, перетворюючи її на цікаву пригоду, де кожен з учасників може реалізувати свої таланти: уміння орієнтуватися в просторі і часі, малювати, проявляти лідерські якості, музичні, інтелектуальні, фізичну підготовку і почуття гумору, якщо хочете! Але головна мета - звісно ж ознайомити допитливих відвідувачів з діяльністю батуринських гетьманів - Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського!
Національний заповідник має безліч цікавих пропозицій для вимогливого юного відвідувача й готує багато нових ! То ж проводь вільний час з користю! Приїзди і пізнай історію рідної землі у Батурині!
Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці заповідника Facebook, каналі YOU-Tube закладу, і ви першими дізнаєтесь про наші новини і пропозиції!
Наталія Сердюк,
організатор екскурсій НІКЗ «Гетьманська столиця»
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